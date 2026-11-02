Familias evacuan Las Orquídeas tras intensas lluvias en Guayaquil

Moradores de Las Orquídeas abandonan sus predios afectados, mientras las autoridades evalúan daños y habilitan refugios tras la trágica noche de lluvias.

El impacto del temporal invernal continúa dejando varias secuelas en Guayaquil.

La mañana de este lunes 2 de noviembre, residentes del sector de Las Orquídeas, al norte de la ciudad, se vieron obligados a abandonar sus viviendas tras quedar completamente inundadas debido a la fuerte y prolongada lluvia registrada la noche del domingo.

Aunque el nivel del agua comenzó a descender en el transcurso de la mañana, en el sector se evidenció una gran cantidad de basura y desperdicios acumulados en sumideros y alcantarillas.

Este factor obstaculizó el drenaje e intensificó el colapso del sistema pluvial en la zona.

Pese al descenso del nivel del agua, la acumulación de desechos en el sistema pluvial complicó la evacuación de las aguas en el norte de Guayaquil. API

Un saldo trágico y múltiples arterias anegadas

La emergencia en Las Orquídeas se suma a los graves estragos provocados por el temporal en toda la provincia del Guayas.

De acuerdo con informes del ECU 911, las precipitaciones provocaron colapsos estructurales en el sector de La Prosperina (Flor de Bastión), donde una persona falleció y otra resultó herida tras el colapso de una pared.

Estragos por lluvias en Guayaquil: Evacuaciones en Las Orquídeas y colapsos estructurales marcan la jornada. API

Asimismo, las principales arterias viales de la urbe porteña colapsaron por la acumulación masiva de agua, afectando sectores estratégicos.

Entre ellos las avenidas Antonio Parra, José Tamayo, Pedro Menéndez Gilbert, de las Américas, Quito y 25 de Julio.

Respuesta institucional y asistencia a damnificados

Ante la magnitud de la crisis, el ministro Roberto Luque confirmó la articulación de acciones de respuesta entre la Gobernación del Guayas, la Alcaldía de Guayaquil, el Cuerpo de Bomberos y la empresa Interagua.

Cuadrillas técnicas se encuentran desplegadas realizando labores de limpieza de desecho en sumideros y evaluando los daños en la infraestructura vial y urbana.

Guayaquil bajo agua: Basura tapona sumideros en Las Orquídeas mientras familias abandonan sus casas. API

Para brindar refugio seguro a las familias que han tenido que evacuar sus hogares en sectores vulnerables como Las Orquídeas y Flor de Bastión, el COE Cantonal habilitó dos alojamientos temporales:

CAMI de Pascuales: Ubicado en la calle 28 NO y Palenque.

Ubicado en la calle 28 NO y Palenque. Albergue Volver a Soñar: Situado en la Cooperativa Autoridad Portuaria.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a no arrojar desperdicios en las vías públicas para evitar el taponamiento de los alcantarillados y mantenerse atentos a las disposiciones oficiales.