Inamhi emite nueva alerta por fuertes precipitaciones entre el 29 y 31 de marzo de 2026

Inamhi advierte sobre precipitaciones de mayor intensidad entre el 29 y 31 de marzo de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte sobre un incremento significativo en la intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento entre el domingo 29 de marzo de 2026 hasta el próximo martes 31 de marzo. La advertencia meteorológica estará en vigencia hasta el miércoles 1 de abril.

El Inamhi advierte una mayor intensidad de lluvias en la Amazonía, especialmente en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago.

Señala, además, sobre fuertes lluvias en el interior del Litoral, principalmente en Esmeraldas y Santo Domingo.

Se prevé eventos significativos en la Sierra, con énfasis en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Entre los principales riesgos identificados están:

- Acumulación de agua en viviendas y vías.

- Deslizamientos en zonas montañosas.

- Crecida de ríos en sectores de la Amazonía.

- Caída de árboles y afectación a carreteras.

Balance nacional: más de 2 100 eventos; 24 provincias fueron afectadas

Según el reporte oficial, en lo que va del año se han registrado 2 109 eventos adversos relacionados con las lluvias, afectando a 24 provincias, 195 cantones y 663 parroquias.

Entre el 1 de enero y el 28 de marzo de 2026, las lluvias han dejado al menos 15 personas fallecidas en Ecuador y 76 490 afectados a escala nacional, según el reciente informe de la temporada de lluvias que emitió la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las emergencias más recurrentes han sido:

- Inundaciones (39,02 %).

- Deslizamientos (35,66 %).

- Lluvias intensas (9,72 %).

- Erosión hídrica (4,03 %).

- Hundimientos (3,46 %).

Las provincias con mayor afectación a la población son Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Loja, Santa Elena y Chimborazo.

La mayor carga de daños se concentra en viviendas -20 685 casas afectadas y 137 destruidas-. Mientras que se registra 48,12 kilómetros de vías impactadas, 38 puentes afectados y 32 destruidos.

Las autoridades advierten que el país es un escenario de alta vulnerabilidad. Ecuador mantiene 13 alojamiento temporales y 80 familias alojadas, la mayor parte de ellas en los cantones Balao (Guayas), Babahoyo y Ventanas (Los Ríos).