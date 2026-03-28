Bolívar Erazo renuncia al Inamhi tras modificación del calendario electoral en Ecuador

Bolívar Erazo se desempeñó como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) hasta el 27 de marzo de 2026.

El cambio del calendario electoral en Ecuador generó un cisma dentro del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Bolívar Erazo, director ejecutivo de la entidad encargada de monitorear, investigar y pronosticar el tiempo, el clima y los recursos hídricos en Ecuador, anunció que dejaba su cargo la noche del 27 de marzo de 2026.

Su decisión la hizo pública en su cuenta de X, pasadas las 23:01. Allí Erazo aseguró: "Hasta el día de hoy he servido con compromiso y convicción como Director Ejecutivo del Inamhi. Ha sido un enorme honor ejercer el servicio público desde mi formación científica. Dejo una institución fortalecida, con nueva tecnología, con mayor credibilidad y datos abiertos".

Su salida se da luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificara el calendario para las elecciones seccionales previstas inicialmente para el 14 de febrero de 2027 y se las trasladara al 29 de noviembre de este año, en base a un informe técnico sobre el posible riesgo hidrometeorológico en Ecuador para los próximos meses.

Ese informe fue enviado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el cual se alerta sobre los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, evento meteorológico que llegaría tentativamente a finales de este año, con posibles consecuencias en 2027.

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El CNE fundamentó su decisión de adelantar 79 días el proceso eleccionario, bajo la premisa de que se prevén "eventos intensos asociados el fenómeno El Niño", e incluso dijo que el país podría afrontar inundaciones severas que dañarían los recintos electorales y las vías.

La polémica decisión del CNE de adelantar las elecciones seccionales puso a correr a partidos y movimientos políticos que aspiran a participar en la contienda política y complica aún más a aquellos que tienen problemas con ese organismo.

Las elecciones primarias de candidatos -democracia interna- deberá realizarse con antelación. En el primer cronograma se estimaba entre el 31 de julio y el 14 de agosto; sin embargo, con el cambio, ahora será entre el 18 de junio al 2 de julio de este año.