Tres personas fueron detenidas durante la Operación Fénix 653, ejecutada contra una presunta facción de Los Lobos en Manabí.

La Policía Nacional desarticuló una presunta estructura de 'Los Lobos' dedicada al tráfico internacional de armas de fuego y municiones en Manabí. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, este martes 17 de noviembre de 2026.

La intervención, denominada Operación Fénix 653, se ejecutó en coordinación con la Fiscalía General del Estado y Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

Durante el operativo se realizaron tres allanamientos y fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con la organización delictiva.

¿Cómo ingresaban las armas desde Estados Unidos?

Según Reimberg, los investigados presuntamente enviaban armas de fuego, municiones, partes y accesorios desde Estados Unidos hacia Ecuador mediante encomiendas internacionales, ocultas entre mercancías legales.

Las investigaciones se extendieron durante 10 meses y permitieron identificar el presunto mecanismo de envío de armamento utilizado por esta facción criminal.

¿Quiénes son los detenidos?

Los tres sospechosos fueron identificados como:

Byron Fernando De La Cruz Medranda, señalado como individuo de interés penal relevante

Tito Fernando De La Cruz Medranda, quien registra antecedentes por tráfico de armas de fuego y Freddy Andrés Zambrano Cantos

Durante los allanamientos, los agentes incautaron ocho teléfonos celulares, una computadora portátil y un documento en soporte físico, que forman parte de los indicios recopilados.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para continuar con el debido proceso y determinar su responsabilidad en los hechos investigados.