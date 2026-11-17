El Papa León XIV habla con los periodistas durante una conferencia de prensa a bordo del vuelo de Lima a Roma el 16 de noviembre de 2026.

El papa León XIV llegó, el lunes 16 de noviembre, a Roma después de su viaje de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, constató el equipo de la AFP a bordo del avión del Pontífice.

Tras despegar de Lima, el avión papal aterrizó en el aeropuerto Fiumicino de Roma el lunes poco antes de las 09:00 locales.

El papa León XIV pidió este martes 17 de noviembre "menos polémica", "menos guerra" y "menos división" en el regreso de su gira por Uruguay, Argentina y Perú de la que se "lleva en el corazón" el cariño de los fieles.

🌍 https://t.co/bzRTyRw0yU 👉 El papa León XIV finaliza su visita a #Perú tras una gira de seis días que dejó momentos virales. https://t.co/TmVL6Z2bvQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 17, 2026

Desde los Andes hasta el Amazonas, el Pontífice regresó a un continente donde pasó casi dos décadas como misionero y donde su visita despertó pasiones y atrajo a efusivas multitudes apenas semanas después de someterse a una cirugía por un cáncer de pulmón.

La intervención no alteró sus planes de viaje ni su agenda ajetreada, que puso de aliviar las prioridades de justicia social y el mensaje de reconciliación de su pontificado.

El Pontífice insistió en este principio en su habitual rueda de prensa en el avión papal, al ser preguntado por el resultado de las recientes elecciones de medio mandato en su país, Estados Unidos.

Los comicios se saldaron con una dura derrota del Partido Republicano del presidente Donald Trump, con quien el Papa chocó en varias ocasiones por la guerra contra Irán o la política migratoria.

"Me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de tiernos puentes, de reconciliación. Menos polémicas, menos guerra, menos división", dijo el pontífice, quien votó por correo en los comicios.