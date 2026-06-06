2 heridos y 14 embarcaciones pesqueras afectadas tras un incendio en el puerto de Manta

Bomberos y equipos de emergencia trabajan tras incendio de embarcaciones en el puerto de Manta

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó este viernes la atención de una emergencia por el incendio de embarcaciones en el Muelle Pesquero de la Autoridad Portuaria de Manta, en la provincia de Manabí.

La alerta fue recibida a las 11:52, lo que permitió la movilización inmediata de unidades de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y demás instituciones de primera respuesta hacia la zona afectada.

De manera preliminar, las autoridades informaron que varias embarcaciones resultaron afectadas por las llamas. Como medida de seguridad, se restringió el acceso de ciudadanos al sector mientras continúan las labores de control y atención de la emergencia.

Al momento, se registran: 2 heridos con quemaduras, fueron trasladadas a diferentes casas de salud 14 embarcaciones pesqueras afectadas 21 lanchas afectadas