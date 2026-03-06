Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Más de 80 bomberos trabajaron para controlar un incendio de alarma 2 en Guayaquil

En el lugar trabajaron 80 bomberos para controlar la emergencia. Tras apagar las llamas los agentes realizan remoción de escombros.

Incendio de alarma tipo en el centro de Guayaquil

Cupsfire

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

06 mar 2026 - 23:04

Unirse a Whatsapp

Un voraz incendio se registró en las calles Noguchi y Benalcázar en el centro de Guayaquil la tarde de este viernes 6 de marzo del 2026.

Tras controlar las llamas luego de más de cuatro horas de labor, las unidades continúan en el sitio realizando labores de enfriamiento y verificación para evitar una posible reignición.

El incendio de alarma 2 de incendio se despacharon siete unidades de combate, un camión escalera, un camión cisterna y una ambulancia.

