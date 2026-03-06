Más de 80 bomberos trabajaron para controlar un incendio de alarma 2 en Guayaquil

Incendio de alarma tipo en el centro de Guayaquil

Un voraz incendio se registró en las calles Noguchi y Benalcázar en el centro de Guayaquil la tarde de este viernes 6 de marzo del 2026.

Tras controlar las llamas luego de más de cuatro horas de labor, las unidades continúan en el sitio realizando labores de enfriamiento y verificación para evitar una posible reignición.

En el lugar trabajaron 80 bomberos para controlar la emergencia. Tras apagar las llamas los agentes realizan remoción de escombros.

El incendio de alarma 2 de incendio se despacharon siete unidades de combate, un camión escalera, un camión cisterna y una ambulancia.