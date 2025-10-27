Bomberos se desplegaron para controlar incendio en una fábrica en el Parque Industrial de Cuenca

Bomberos acudieron a atender una emergencia registrada en el Parque Industrial de Cuenca

Un incendio estructural se registró en el sector del Parque Industrial, en Cuenca, la tarde de este lunes 27 de octubre de 2025. Esta emergencia hizo que unidades de socorro se desplacen al lugar para sofocar las llamas.

El Centro Zonal 6 del ECU 911 informó que la alerta ingresó a las 15:19, a través de una llamada la central de emergencias. El Cuerpo de Bomberos de Cuenca, la Empresa Pública de Movilidad y la Policía Nacional acudieron al lugar.

El incendio se registró dentro de una fábrica ubicada en las calles Paseo Río Machángara y Puca Rumi, dentro del área industrial de la ciudad.

A través de las cámaras de videovigilancia del ECU 911, se pudo observar una densa columna de humo saliendo de la parte superior del edificio afectado, mientras las unidades de socorro trabajaban para controlar las llamas.

A las 16:07, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca confirmó que el incendio fue controlado y que se “realiza una inspección dentro del inmueble para evaluar daños y verificar posibles riesgos”.