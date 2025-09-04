Incendio forestal en Cañar ha consumido 287 hectáreas y hay 120 personas en el lugar

Un incendio forestal se registra en las comunidades de Chuchucán, Celel y La Carbonería. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hasta el momento se han consumido 287 hectáreas de vegetación. Un total de 120 personas trabajan en el lugar, pero aún no lograr controlar las llamas.

Aunque el fuego comenzó el pasado 27 de agosto, La Secretaría de Riesgos informó este jueves 4 de septiembre del 2025 que el incendio forestal aún está activo y con riesgos de expandirse. Por la magnitud por como se acelera el fuego se activaron recursos técnicos y logísticos, con asesoría al COE cantonal.

También como parte del plan entró a colaborar en las tareas de controlar el fuego la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Azuay. El Cuerpo de Bomberos de Cuenca se desplegó en la montaña. Sin embargo, la vegetación seca y la ausencia de lluvia, sumadas a los vientos, dificultan el trabajo y aumentan el riesgo de propagación en las laderas del lugar.

"La situación es crítica en nuestra zona debido a los incendios que amenazan con extenderse a la Carbonería y el cerro Chavar. Como Municipalidad, estamos comprometidos con la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos" se pudo leer en el comunicado del Municipio de Cañar.

A todas las unidades de Bomberos también se sumó la mano de obra de comunidades y comuneros de distintas zonas que se están sumando para ayudar a controlar la situación.