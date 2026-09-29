Incendio forestal cerca de zonas pobladas de Biblián se registra la tarde de este martes 

Fuerte incendio forestal se registra en Biblián, provincia de Cañar, la tarde de este martes 29 de septiembre de 2026.

El ECU 911 reportó la tarde de este martes 29 de septiembre de 2026 un incendio forestal en el sector de San Pedro, ubicado en el cantón Biblián, provincia de Cañar.

De acuerdo con un video difundido por las autoridades, se puede observar cómo el fuego consume gran parte de una zona boscosa y genera una densa columna de humo.

El flagelo se produjo en dirección a Jerez Calchur y San Javier, y la alerta ingresó a la central de emergencias pasada las 16:30 de este martes.

Ante la magnitud del hecho, las autoridades coordinaron el despliegue inmediato del Cuerpo de Bomberos de Biblián, del Cuerpo de Bomberos de Azogues y de la Policía Nacional para combatir el fuego y asegurar el sector.

De igual manera, según denuncias ciudadanas, en la zona afectada y sus alrededores existe presencia de varias viviendas, por lo que las labores de control se mantienen activas para precautelar la seguridad de los habitantes.