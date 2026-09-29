Fuerte lluvia inunda calles y complica el tránsito en el norte de Guayaquil la tarde del martes 29
Una fuerte lluvia azotó este martes varios sectores del norte de Guayaquil como Samanes, Sauces y Paraíso de la Flor.
Fuertes lluvias en Guayaquil: Calles anegadas y tráfico pesado en el norte y noroeste
Segura EP
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Actualizado:
29 sep 2026 - 16:17
Una fuerte lluvia se registró la tarde de este martes 29 de septiembre de 2026 en varios sectores de Guayaquil. Hay acumulación de agua en calles y avenidas del norte y noroeste de la ciudad.
La lluvia dejó calles anegadas y acumulación de agua en sectores como Paraíso de la Flor, Samanes 1, Sauces 9, Sauces 7 y la avenida Enrique Ortega Moreira.
Segura EP reportó las novedades y mantiene unidades desplegadas para atender los puntos afectados.
Entre los sitios con reportes de acumulación de agua constan Paraíso de la Flor, en la esquina de la avenida Modesto Luque y la Perimetral; Samanes 1, en la calle Eliza Manzano; y Sauces 9, en la avenida Antonio Parra Velasco.
También se reportaron novedades en la avenida Enrique Ortega Moreira y primer pasaje 36.
Tráfico afectado por la acumulación de agua
La lluvia también generó dificultades para la circulación en Sauces, Samanes y distintos puntos de la vía Perimetral.
Equipos de Emapag e Interagua fueron desplegados para atender las novedades y facilitar el drenaje del agua en los sectores afectados.
Se mantiene advertencia por lluvias en la Costa
El episodio ocurre mientras se mantiene una advertencia meteorológica por lluvias y tormentas en sectores de la Costa.
Para Guayaquil, el pronóstico de este martes contemplaba nuevas precipitaciones durante la noche.
Las autoridades recomiendan circular con precaución en calles anegadas, reducir la velocidad y mantenerse atentos a nuevos reportes durante la jornada.
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