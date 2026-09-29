Fuerte lluvia inunda calles y complica el tránsito en el norte de Guayaquil la tarde del martes 29

Fuertes lluvias en Guayaquil: Calles anegadas y tráfico pesado en el norte y noroeste

Una fuerte lluvia se registró la tarde de este martes 29 de septiembre de 2026 en varios sectores de Guayaquil. Hay acumulación de agua en calles y avenidas del norte y noroeste de la ciudad.

La lluvia dejó calles anegadas y acumulación de agua en sectores como Paraíso de la Flor, Samanes 1, Sauces 9, Sauces 7 y la avenida Enrique Ortega Moreira.

Segura EP reportó las novedades y mantiene unidades desplegadas para atender los puntos afectados.

Fuerte lluvia en la Av de Las Américas. pic.twitter.com/9u96lXOKAt — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) September 29, 2026

Entre los sitios con reportes de acumulación de agua constan Paraíso de la Flor, en la esquina de la avenida Modesto Luque y la Perimetral; Samanes 1, en la calle Eliza Manzano; y Sauces 9, en la avenida Antonio Parra Velasco.

También se reportaron novedades en la avenida Enrique Ortega Moreira y primer pasaje 36.

El Niño está presente, Torrencial lluvia inunda las calles de #Guayaquil



En #Sauces9 la acumulación de agua se convierte en peligro para quienes cruzando la avenida



Ciudadanos colaboran retirando los desperdicios que bloquean los sumideros



‼️Ahora a preparar los paraguas‼️ pic.twitter.com/DW0B99D4fg — tendenciapopular.ec (@tendenciap_ec) September 29, 2026

Tráfico afectado por la acumulación de agua

La lluvia también generó dificultades para la circulación en Sauces, Samanes y distintos puntos de la vía Perimetral.

Equipos de Emapag e Interagua fueron desplegados para atender las novedades y facilitar el drenaje del agua en los sectores afectados.

Se mantiene advertencia por lluvias en la Costa

El episodio ocurre mientras se mantiene una advertencia meteorológica por lluvias y tormentas en sectores de la Costa.

Para Guayaquil, el pronóstico de este martes contemplaba nuevas precipitaciones durante la noche.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc | 29/09 (16h00) | ⛈️ Lluvias de variable intensidad se desarrolla en las provincias de #Guayas #Los Ríos, además en el sur de #Pichincha y Loja. Estas condiciones continuarán las siguientes horas

Información prevista en Advertencia #76

Tome precauciones pic.twitter.com/Aov2nRgr54 — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 29, 2026

Las autoridades recomiendan circular con precaución en calles anegadas, reducir la velocidad y mantenerse atentos a nuevos reportes durante la jornada.