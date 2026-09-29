Clausuran discoteca en el norte de Quito: Hallan a una menor de edad, indocumentados y droga

Autoridades clausuraron un bar-discoteca en Quito: se encontró a 19 personas indocumentadas y una menor de edad.

Tras un operativo liderado por el Municipio de Quito, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Intendencia de Pichincha clausuraron un bar-discoteca.

Allí, fue donde encontraron 19 personas indocumentadas y una menor de edad, según informaron este martes 29 de septiembe de 2026.

El local, ubicado al norte de la capital, no contaba con la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), requisito para el funcionamiento de actividades económicas en Quito.

El operativo tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el lugar, se identificó aproximadamente 70 litros de licor sin registro sanitario.

De acuerdo con las autoridades, producto que fue retirado y desechado por los equipos de control.

Además, como parte de las acciones ejecutadas, fueron destruidas 42 cajetillas de tabaco de contrabando y se decomisaron 25 gramos de sustancias sujetas a fiscalización.

Resultados

Durante la jornada fueron visitados 13 establecimientos, entre ellos: dos bares-karaoke, un night club, dos casas de citas clandestinas, tres hostales, tres licorerías, una tienda y una sala de eventos.

La AMC ejecutó cuatro clausuras: un bar-karaoke, dos casas de citas por no contar con LUAE y una fiesta clandestina por incumplimiento de la Normativa Técnica del Cuerpo de Bomberos.

Otras intervenciones

También se iniciaron dos actos por libar en el espacio público y dos actos en hostales por incumplimiento de la normativa técnica de Quito Turismo.

por en el y en por incumplimiento de la de La Intendencia de Pichincha realizó una clausura , correspondiente al bar-karaoke donde fueron encontradas las 19 personas indocumentadas y una menor de edad.

realizó una , correspondiente al donde fueron las indocumentadas y una La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió 42 citaciones y retuvo 1 3 vehículos . En coordinación con las Fuerzas Armadas , se realizaron registros a 90 automóviles y 55 motocicletas.

(AMT) emitió y retuvo 1 . En coordinación con las , se realizaron registros a y 55 motocicletas. La Policía Nacional realizó 110 registros en el Sistema Informático Integrado de la Policía (SIIPNE) y 115 registros corporales , además de la aprehensión de dos personas por posesión de sustancias sujetas a fiscalización.

realizó en el Sistema Informático Integrado de la Policía (SIIPNE) y , además de la de por de Las Fuerzas Armadas realizaron aproximadamente 300 registros corporales durante los controles de armas, municiones y explosivos.

realizaron aproximadamente durante los de y El Cuerpo de Bomberos de Quito emitió dos informes por incumplimiento de la Normativa Técnica , correspondientes a un bar-karaoke y un centro de eventos.

de Quito emitió dos por de la , correspondientes a un y un Quito Turismo emitió dos informes sancionatorios por incumplimiento de la normativa técnica y un acta de advertencia.

emitió sancionatorios por de la y un Cuatro menores de edad fueron entregados a sus familiares.

El Municipio de Quito señaló que iba a continuar con los trabajos de seguridad y del control del espacio público.

Asimismo, el licenciamiento y tránsito, con el objetivo de que se cumpla la normativa en la ciudad.