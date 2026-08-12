Cómo protegerse de incendios en la av. Manuel Córdova Galarza y vía Calacalí - Nanegalito

Los incendios en Rayocucho y Tanlahua han generado una fuerte presencia de humo y ceniza en el norte de Quito.

Los voraces incendios forestales que consumen la vegetación de Rayocucho (parroquia Calacalí) y Tanlahua (parroquia San Antonio de Pichincha) han desatado una emergencia ambiental que ya afecta a las zonas pobladas.

Decenas de personas circulan por las zonas de incidencias de estos incendios en la av. Manuel Córdova Galarza y la vía Calacalí - Nanegalito.

Producto de estos incendios diversos sectores del norte de Quito han reportado una fuerte presencia de humo y se espera posible caída de ceniza.

Alerta para conductores: Vías afectadas por baja visibilidad

El denso humo ha provocado que la visibilidad se reduzca drásticamente en varias de las arterias principales que conectan al norte de la capital. Si debes movilizarte, extrema las precauciones en los siguientes tramos:

Alerta Vial - Incendios Quito Zona de Influencia Vías y Sectores Afectados Recomendaciones para Conductores 🔥 Incendio en Rayocucho (Calacalí) 📍 Vía Calacalí - Nanegalito Subir las ventanas del vehículo, encender las luces, activar la circulación interna del aire y reducir la velocidad. 🔥 Incendio en Tanlahua

(San Antonio de Pichincha) 📍 Av. Manuel Córdova Galarza (Sectores: Pomasqui, Pusuquí y accesos a San José y Santa Clara) Mantener las ventanas selladas, activar el aire acondicionado en modo recirculación y mantener distancia con otros vehículos.

Ante esta situación, que compromete la calidad del aire, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones urgentes para precautelar la salud de las familias, los animales y la seguridad en las vías.

Protección en casa: ¿Qué hacer ante el humo y la ceniza?

La inhalación sostenida de humo producto de un incendio forestal puede causar severos daños a las vías respiratorias. Si el ambiente en tu sector luce brumoso o huele a quemado, aplica de inmediato estas medidas:

Refugio en interiores

Permanece dentro de casa y mantén puertas y ventanas completamente cerradas para sellar el ingreso de partículas.

Cero exposición

Suspende todo tipo de actividades físicas, deportivas o recreativas al aire libre.

Uso de mascarilla

Si debes salir obligatoriamente, utiliza una mascarilla (preferiblemente KN95) para filtrar las partículas tóxicas.

Grupos vulnerables

Presta extrema vigilancia a niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas (como asma o bronquitis), quienes son los más susceptibles a sufrir complicaciones.

🔥🌳 #EmergenciasUIO | Esta mañana, controlamos un incendio forestal en Nayón.



👨‍🚒 Nuestro equipo trabajó por tierra para contener el fuego y evitar que avanzara hacia las zonas cercanas.



🚁 Desde el aire, dadas las condiciones climáticas favorables, nuestro helicóptero realizó… pic.twitter.com/F0oXgdHV1R — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 12, 2026

Mascotas y animales de granja: Cuidado con su alimentación

El humo y la ceniza también representan un peligro mortal para los animales, especialmente en zonas rurales y periféricas.

Mascotas (perros y gatos): Deben permanecer dentro de las viviendas, alejados de patios, terrazas o zonas expuestas a la caída de ceniza.

Animales de granja: Trasládalos inmediatamente a establos o cobertizos cerrados.

Agua y alimento seguro: Es vital proteger y cubrir los recipientes de agua y comederos.

La exposición a la ceniza contamina rápidamente estos elementos y puede causar graves problemas digestivos o intoxicación en los animales.

Las autoridades de control y el Cuerpo de Bomberos de Quito solicitan a la ciudadanía no acercarse a las "zonas cero" donde se combaten las llamas, para evitar entorpecer el paso de los vehículos de emergencia.