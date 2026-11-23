El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes 23 de noviembre que le ordenará al Departamento de Justicia solicitar la pena capital para los casos federales de asesinos de niños, violadores y traficantes de personas que hayan matado a sus víctimas.

El mandatario hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que criticó la decisión del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, de conmutar las penas capitales por cadenas perpetuas de más de 500 reclusos.

Trump criticó fuertemente la medida durante un evento en el que asistieron varios familiares de las víctimas de estos reos.

Entre los reclusos (...) a los que les concedió clemencia había más de 110 asesinos de niños, más de 100 violadores que asesinaron a sus víctimas y numerosos asesinos en serie Donald Trump, presidente de EE.UU.

Además, señaló que instruyó a su fiscal general "para acelerar la ejecución de las sentencias de muerte federales".

La medida del gobernador de California

Gavin Newsom, posible candidato presidencial para 2028, anunció a inicios de noviembre la decisión de cambiar las sentencias de 548 presos en el corredor de la muerte en su estado, a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, en nombre de la "dignidad humana".

La oficina de Newsom señaló después que "todas las personas… cuya pena fue conmutada en el corredor de la muerte de California morirán en prisión. Ni una sola saldrá en libertad".

California es una de las poblaciones carcelarias de condenados a muerte más grandes del mundo.

Sin embargo, no se ha ejecutado una sentencia de muerte en dos décadas, aun cuando los tribunales siguen imponiendo la pena capital a los condenados por asesinato y otros delitos graves.