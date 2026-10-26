Incendio forestal en Gualaceo, Azuay, moviliza a bomberos; pobladores piden ayuda

Una extensa columna de humo se levanta sobre el cerro Pizhi, en Gualaceo, por un incendio forestal registrado este lunes 26 de octubre.

Un incendio forestal se registra este lunes 26 de octubre de 2026 en el cerro Pizhi, en la parroquia San Juan, cantón Gualaceo, provincia de Azuay. La emergencia mantiene en alerta a los habitantes de la zona, quienes solicitan apoyo para evitar que las llamas se propaguen.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que monitorea el incendio en el sector del Parque mediante sus cámaras de videovigilancia.

Bomberos trabajan para controlar el incendio

Según el ECU 911, se coordinó la atención de la emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Gualaceo, cuyas unidades se encuentran en el lugar realizando labores para sofocar las llamas.

La magnitud del incendio ha generado preocupación entre los pobladores, quienes solicitaron la intervención de bomberos de cantones cercanos y el apoyo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con reportes locales, habitantes de San Juan también se sumaron a las labores para intentar impedir que el fuego avance hacia otras zonas.

Columna de humo es visible desde otros cantones

El incendio ha generado una extensa columna de humo que puede observarse desde localidades cercanas a Gualaceo.

Durante las labores de respuesta también se reportó la presencia de animales silvestres afectados por el calor, según información difundida por medios locales.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuántas hectáreas de vegetación han resultado afectadas, ni se ha confirmado que el incendio esté controlado.

Los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de la situación mientras continúan los trabajos en el cerro Pizhi.