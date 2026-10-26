Cierre vial en la avenida Oswaldo Guayasamín por deslizamiento de tierra en Cumbayá

Se recomienda conducir con precaución por la zona.

Un deslizamiento de tierra se registró pasadas las 16:20 de este lunes 26 de octubre en la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sector de Cumbayá.

El incidente ocurrió a la altura del puente sobre el río Machángara y provocó afectaciones en esta vía de conexión con Quito.

⚠️ https://t.co/Yo2IZAnlvV 👉 Un deslizamiento de tierra y la caída de un árbol provocan el cierre vial de la avenida Oswaldo Guayasamín en #Cumbayá. https://t.co/hVAZQUNVe0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 26, 2026

Deslizamiento y caída de árbol en Cumbayá

En imágenes difundidas en redes sociales se observa material acumulado sobre la vía, además de un poste de alumbrado público caído.

El reporte también señala la caída de un árbol, lo que complicó las condiciones de circulación en el sector.

Recomiendan circular con precaución por la avenida Oswaldo Guayasamín.

Debido a esta emergencia, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución al acercarse al puente sobre el río Machángara.

Este deslizamiento de tierra puede afectar los desplazamientos entre Cumbayá y Quito, y generar un alto tráfico vehicular en la zona.