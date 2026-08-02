Macará golpea a Guayaquil City y escala al tercer lugar de la LigaPro

Macará aprovechó la superioridad numérica desde los primeros minutos y derrotó 2-1 a Guayaquil City

El equipo ambateño, Macará sumó tres puntos ante el Guayaquil City que lo ubican, de forma momentánea, en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la LigaPro tras su sufrido triunfo este domingo 2 de agosto del 2026.

Junior Ayoví fue expulsado a los 10 minutos por una agresión sobre Agustín Campana. Con un jugador menos, Guayaquil City tuvo que reorganizar su planteamiento, mientras Macará tomó el control del partido y comenzó a generar las opciones más claras.

Los goles que definieron el partido

El primer tanto llegó a los 35 minutos por intermedio de Franco Posse, quien abrió el marcador para el conjunto ambateño.

En el inicio del segundo tiempo, Edison Mero empató para Guayaquil City a los 47 minutos, pero la igualdad duró poco.

A los 61 minutos, Agustín Campana marcó el 2-1 definitivo para sellar la victoria celeste.

Posiciones en la tabla

Con este resultado, Macará alcanzó los 38 puntos y se ubicó de manera momentánea en el tercer puesto, dentro de la zona del primer hexagonal.

Por su parte, Guayaquil City se mantiene con 28 unidades en la undécima posición de la clasificación.

Macará piensa en Sudamericana

El equipo ambateño ya piensa en sus siguientes cotejos. En la siguiente jornada de la LigaPro visitará a Barcelona Sporting Club y posteriormente viajará a Brasil para enfrentar al Santos Fútbol Club en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.