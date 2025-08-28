Un funcionario del Municipio de Guayaquil y su familia fueron asesinados en Flor de Bastión

Así quedó el vehículo en el garage de la casa de la familia asesinada en Flor de Bastión, en Guayaquil.

Un triple crimen se registró la madrugada de este jueves 28 de agosto del 2025 en una vivienda de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Tres integrantes de una misma familia, un padre, su esposa y su hija, de 22 años, fueron asesinados. El único sobreviviente fue un menor de un año.

Según las primeras investigaciones, el crimen ocurrió alrededor de las 02:00. La Policía informó que los atacantes dispararon contra la fachada de la vivienda y la carrocería de un vehículo estacionado en el garaje.

Luego, los armados forzaron la entrada del domicilio y ejecutaron a las víctimas mientras dormían. El padre de familia era empleado del Municipio de Guayaquil. El alcalde del Puerto Principal, Aquiles, confirmó el dato agregando que la víctima llevaba 20 años como empleado Municipal y que el sobreviviente tenía un año.

Los vecinos del lugar describieron a la familia como personas creyentes. El ataque dejó consternada a la comunidad, que reportó haber escuchado disparos en la madrugada. Las autoridades sospechan que el móvil del crimen está vinculado a las denominadas vacunas, un esquema de extorsión común en sectores vulnerables de Guayaquil.

De acuerdo a versiones que ha recogido la Policía, la familia había recibido amenazas exigiendo el pago de 50 000 dólares. El capitán Jonathan Guamán, agente policial del distrito Nueva Prosperina informó que el hecho "posiblemente se atribuye a Los Tiguerones", dijo a diario Extra en referencia al grupo criminal que estaría detrás del triple asesinato.

Según testimonios de los vecinos, días atrás la misma vivienda ya había sido atacada con disparos. En el domicilio, el dueño había colgado letreros con frases como: “Dios te bendiga. Cristo te ama”.