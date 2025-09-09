Inmobiliar lanzó un proceso de subasta y venta directa de propiedades; ¿cómo participar?

Inmobiliar lanzó un nuevo proceso de subasta el viernes 5 de septiembre del 2025

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) lanzó un proceso de subasta y venta directa de cuatro propiedades ubicadas en Quito, Latacunga, Samborondón y Santo Domingo.

Se va a subastar un terreno de 22 420 metros cuadrados en Santo Domingo de los Tsáchilas y una casa de dos plantas en Quito.

Mientras que están disponibles para venta directa un terreno de 793,41 metros cuadrados frente al Aeropuerto de Cotopaxi, en Latacunga. Y también tres lotes de terreno en Samborondón.

La subasta fue publicada el viernes 5 de septiembre del 2025. Se receptarán ofertas hasta el miércoles 10 y las sesiones de venta están previstas para el lunes 15 de septiembre.

Estos son los cinco pasos clave para poder adquirir uno de los inmuebles ofertados por Inmobiliar:

1. Convocatoria

El proceso de subasta comenzará con la publicación de la convocatoria en la web www.inmobiliar.gob.ec. Ahí encontrará el cronograma, bienes en oferta y condiciones para participar.

2. Visitas técnicas

En esta etapa se puede conocer el bien de su interés para lo cual debe contactarse con el equipo comercial de Inmobiliar. Se debe agendar una cita a través de tres canales:

Línea directa de WhatsApp : 0969781780

Call center : 1800 – INMOBILIAR (1800-466624)

Correo electrónico: ventas@inmobiliar.gob.ec

3. Recepción de ofertas

El interesado debe asistir personalmente y completar toda la documentación requerida en la convocatoria. Así como el pago por la seriedad de la oferta, y si se requiere, el pago por la participación.

Las ofertas se presentan de forma presencial en las oficinas de Inmobiliar en las siguientes direcciones:

Quito : Av. Rı́o Amazonas y José de Villalengua Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – PGGF

Guayaquil : Av. 9 de Octubre y Malecón. Edificio La Previsora – Piso 16 (Dirección de Enajenación y Comercialización).

Portoviejo : Centro de Atención Ciudadana de Portoviejo, entre Calle 15 de Abril y Av. Los Nardos, bloque 4, piso2.

Cuenca: Av. México y Av. De las Américas sector Excrea, edificio Gobierno Zonal 6.

Notificación de participación

Se notificará por correo electrónico la calificación en el proceso. En ese caso se recibirá el link y la hora de la sesión de venta. También recibirá los reglamentos para la participación.

Subasta Inmobiliar

Ingrese puntualmente a la sesión de venta. En el tiempo establecido se puede mejorar la oferta. Finalmente si resulta ganador de la puja, debes suscribir un acta de compromiso de pago y los plazos para entregar del bien.

Las sesiones de venta de los bienes ofertados se desarrollarán en modalidad virtual y serán transmitidas, en directo, a través de la cuenta de Facebook de Inmobiliar.

Los participantes calificados serán notificados previamente con la hora y el enlace para conectarse a la Plataforma Zoom, para que puedan mejorar sus ofertas.

Durante la puja, los participantes podrán incrementar desde el 1% hasta que se determine un ganador.

A continuación, el detalle de los inmuebles que están en proceso de subasta y venta directa: