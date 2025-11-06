Más de 150 zonas de Guayas no tendrán agua por hasta 14 horas el domingo 9 de noviembre

El servicio de agua potable empezará a retornar desde las 12:30 del domingo

Más de 150 sectores de Guayas tendrán la suspensión del servicio de agua potable del domingo 9 de noviembre del 2025. Interagua informó que se realizarán trabajos programados por Celec Ep.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) realizará obras en la subestación eléctrica Pascuales, que abastece de energía a la Planta La Toma. Intervención que interrumpirá el servicio de agua potable por 14 horas.

Según detalló Interagua los trabajos eléctricos serán desde las 00:00 hasta las 10:00. Sin embargo, mientras se encienden los grupos de bombeo, llenan las tuberías y restablece el servicio se prevé que el servicio se retome de forma paulatina desde las 12:30.

Los trabajos se llevarán a cabo de la siguiente forma:

Norte, centro, sur, cantón Nobol, Durán y Amagua desde las 00:00 hasta las 12:30

hasta las Vía a la Costa de 00:00 a 14:00

Las zonas afectadas son:

NORTE

Nueva Victoria, Los Pinos, Recinto Pampa Lucía, Bastión Popular Bloques del 8 al 1, El Rotario, Valle de la Flor, Flor de Bastión, Tiwinza, Covirse, El Arbolito, El Futuro para los Niños, Cordillera del Cóndor, Mayaicu, Valerio Estacio, Nueva Guayaquil, María Auxiliadora, Casa del Tigre, Janeth Toral 1-2, Sergio Toral 1, Paraíso de la Flor, Realidad de Dios, Bocaloma Monte Sinaí, Guayaquil 2, La Poza, San Nicolás, Sol Naciente, 2 de Octubre, 31 de Agosto, La Prosperina, El Cóndor, Jaime Roldós, San Carlos, Manuela Cañizares, Amazonas Libre, Colinas de la Prosperina, Los Comandos, 14 de Agosto, Gallegos Lara, 6 de Marzo, Bello Horizonte A—B, Colinas de la Florida, Pancho Jácome, Hogar de Nazareth, Unidad Nacional, Patria Nueva, Unidos Somos Más, Colinas al Norte, Colinas al Sol, Santa Beatriz, Viva la Gaviota, 3 de Diciembre, 4 de Mayo, Vía Daule, Pascuales, Los Manguitos, Unidos Venceremos 1—2, En Pie de Lucha, Carlos Guevara Moreno, Los Tamarindos, 2 de Noviembre, Juan Bautista, Brisas de Pascuales, Vilcabamba, María Eugenia Córdovez, El Fortín Todos los bloques, Guerreros del Fortín, Bella Visión, L Salcedo, Horizontes, Vivienda Los Paracaidistas, Enner Parrales, Nueva Luz, Flor del Norte, Nueva Frontera, El Mirador, Nueva Prosperina Bloques 1—7, San Ignacio de Loyola, Reinaldo Quiñónez, Socio Vivienda, Quinto Guayas, Fuerte Huancavilca, Alegría Bloque 7, Guerrero del Fortín 1, Horizontes del Guerrero, Cerro Colorado, Horizonte Dorado, Valles de Beatas, Las Delicias, María Auxiliadora de la Flor, Vivienda Guayaquil, El Limonal, Juan Pablo I - Il, Velasco, Vivienda Empleados I.ET.E.L.

CIUDADELAS Y URBANIZACIONES

Beata Mercedes Molina,Mi Lote, Ecocity, Urdesa Central, Lomas De Urdesa, Las Garzas, Paz y Amor, Adace, Alborada Etapas: 1a112, Base Naval, Brisas del Norte, Albatros, La Herradura, Luis Vernaza, Ciudad Colón, Ciudad del Aire, Conjunto Residencial Villa Sol, Kennedy Norte Etapas del 1-10, Kennedy Nueva, Kennedy Vieja, La Fae, La Garzota Etapas todas las etapas, La Herradura, Los Álamos, Los Sauces todas las etapas, Sagrada Familia, Simón Bolívar, Acuarela Del Rio, Brisas del Río 1-2, La Esperanza (Sta. Clara), Bosques del Salado, Urdenor 1-2, San Francisco, Metropolis 2, Lago Capeira, Veranda, La Perla, La Romareda, Mucho Lote 2, Arcos del Rio, Jardines del Río, El Prado, El Recreo, La Perla, Bonavila, Terrenova, Santa Cecilia.

Se incluyen todos los usuarios del Centro, Sur, cantón Nobol, Durán y Amagua.

VÍA A LA COSTA

Se verán afectadas urbanizaciones, barrios, recintos, comunas y caseríos ubicados desde el kilómetro 13.5 hasta el kilómetro 74 (Olmedo).