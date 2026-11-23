Lupa Media y la RIIF verificaron 36 afirmaciones de los diez candidatos a la Alcaldía de Quito durante el debate del domingo 22 de noviembre de 2026.

Lupa Media y la Red de Integridad Informativa (RIIF) realizaron una cobertura de verificación del debate entre los diez candidatos a la Alcaldía de Quito, desarrollado el domingo 22 de noviembre de 2026.

Como parte de la iniciativa #DebateConLupa, se analizaron 36 afirmaciones relacionadas con presupuesto municipal, seguridad, gestión de obras públicas, movilidad, empleo y otros temas de interés ciudadano.

Según los resultados difundidos este lunes 23 de noviembre, el 44,4% de las afirmaciones verificadas fue calificado como cierto o mayormente cierto, mientras que el 25% resultó impreciso y el 13,9% mayormente falso.

Entre los principales hallazgos se identificaron discrepancias entre las cifras de obras terminadas y aquellas que todavía estaban en ejecución. También se detectaron confusiones entre presupuestos comprometidos, recursos devengados y montos disponibles para inversión.

En materia de seguridad y empleo, algunas comparaciones requerían precisar los períodos y las zonas analizadas. Otras declaraciones no pudieron confirmarse debido a la falta de estadísticas comparables.

Estas son las afirmaciones verificadas de los candidatos a la Alcaldía de Quito

CIERTO | “Hace 4 años el Metro no funcionaba, hoy sí”. Pabel Muñoz

El Metro de Quito inició su operación comercial el 1 de diciembre de 2023, según el informe de rendición de cuentas 2023 de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), y funciona desde entonces.

Hace cuatro años, en noviembre de 2022, el Municipio había firmado el contrato con la empresa que operaría el sistema. Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 el Metro estuvo solo en fases de prueba.

Primero hubo recorridos de formación para usuarios, sin cobro. Luego, desde el 2 de mayo de 2023, hubo viajes con cobro únicamente en horas pico, hasta que la operadora suspendió el servicio el 11 de mayo. Ninguna de esas etapas fue operación comercial.

SIN EVIDENCIA | “Es el transporte público más seguro del país”. Pabel Muñoz

Lupa Media no encontró estudios ni estadísticas nacionales comparables que permitan determinar que el Metro de Quito es el sistema de transporte público más seguro del Ecuador.

Sin embargo, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana ha realizado estudios sobre violencia sexual en el transporte público de Quito que muestran menores niveles de victimización entre las usuarias del Metro frente a otros sistemas municipales analizados.

Estos resultados aportan evidencia sobre una dimensión específica de seguridad, pero no permiten establecer una comparación con todos los sistemas de transporte público del país ni evaluar integralmente otras formas de inseguridad. Por tanto, la evidencia disponible no es suficiente para confirmar la afirmación de Pabel Muñoz sobre un primer lugar nacional.

MAYORMENTE CIERTO | “Superamos las 3 mil obras”. Pabel Muñoz

Según la matriz "Obras 2023-2026" que la Secretaría de Planificación del Municipio de Quito entregó a la Red de Integridad Informativa (RIIF), con corte a octubre de 2026, la Alcaldía registra 3 040 obras, 40 más que las 3 000 que menciona Muñoz.

Esa cifra suma obras terminadas y obras que siguen en ejecución. Las terminadas son 2 780: 604 en 2023, 816 en 2024, 838 en 2025 y 522 en 2026. Las otras 260, que son el 8,6% del total, todavía no se entregan, aunque tienen más del 95% de avance. Si se cuentan solo las obras terminadas, la Alcaldía queda 220 obras por debajo de las 3 000.

IMPRECISO | Harold Burbano. (Pabel Muñoz) Le dijiste a Quito que vas a llevar el Metro hasta Calderón y ahora no lo tienes ahí

Pabel Muñoz sí planteó extender el Metro de Quito hasta Calderón, pero no se comprometió a entregar esa ampliación durante su primer período. Su plan de gobierno de 2023 propuso poner en funcionamiento el Metro y analizar su integración con otros sistemas de transporte, sin establecer una fecha para llegar a Calderón.

En agosto de 2023, Muñoz habló de un plazo de tres o cuatro años condicionado al financiamiento. Hasta noviembre de 2026, el Metro no llega a Calderón y los estudios definitivos entregados en octubre corresponden únicamente a la ampliación hasta La Ofelia.

IMPRECISO | (Wilson Merino) “eres beneficiario de un comodato del Municipio de Quito” Carla Larrea

El 17 de diciembre de 2015, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó entregar en comodato, por 15 años, un terreno municipal de 9 065 metros cuadrados en Cumbayá a la Fundación Cecilia Rivadeneira, para desarrollar el proyecto social Escuela Granja, destinado a niños con cáncer.

Wilson Merino, fundador y entonces director ejecutivo de la organización, solicitó el terreno en enero de 2015 y lo recibió en representación de la fundación el 11 de enero de 2016. Sin embargo, la beneficiaria legal del comodato es la fundación, no Merino a título personal. Los documentos acreditan su participación en la gestión del comodato, pero no que haya recibido el terreno para beneficio propio.

IMPRECISO | César Díaz: (Pabel Muñoz) Usted en el 2023 prometió construir el complejo sanitario. Hoy en El Inga se tuvo que improvisar de manera emergente el cubeto 11

Pabel Muñoz sí anunció en 2023 la construcción de un nuevo complejo ambiental para Quito, que todavía no está concluido. Sin embargo, el cubeto 11 del relleno sanitario de El Inga contaba con estudios técnicos desde 2022, su construcción comenzó en noviembre de 2023 y entró en funcionamiento en 2024 para prolongar la vida útil del relleno sanitario.

Aunque el propio Municipio lo calificó como una infraestructura emergente, se trató de una obra planificada. En octubre de 2026 comenzó a operar otra celda de transición, mientras avanza la construcción de la primera zona de disposición final del nuevo complejo. El proyecto integral, que contempla el tratamiento y aprovechamiento de residuos, continúa en fase de prefactibilidad.

CIERTO | Julio 2025 un deslave rompió la Línea Mica Quito Sur y dejó a 400 mil personas sin agua por más de 10 días. Wilson Merino

El 9 de julio de 2025, a causa de las lluvias, un deslizamiento de tierra afectó la línea de conducción que abastece de agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje, según el informe de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El corte afectó a seis parroquias del sur de Quito: La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo. El Municipio de Quito informó que alrededor de 400 000 personas se quedaron sin agua potable. La SNGR, por su parte, registró 88 707 familias afectadas indirectamente. El servicio empezó a volver de forma paulatina el 23 de julio de 2025, después de 14 días sin agua.

IMPRECISO | Sobre el Plan de Gobierno de Carla Larrea: un Plan de Gobierno no habla ni media página del agua ni de gestión de riesgos. Wilson Merino.

El plan de trabajo 2027–2031 de Carla Larrea, presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), sí incluye propuestas sobre agua y gestión de riesgos, aunque con un desarrollo limitado.

Contiene un eje de «Agua, Saneamiento y Residuos», que plantea garantizar la seguridad hídrica y ampliar el saneamiento, y otro de «Ambiente, Riesgos y Resiliencia Climática», que propone recuperar quebradas, ríos y laderas para reducir riesgos. Además, establece como meta disminuir en un 15% las pérdidas de agua en cuatro años. Ambos temas también aparecen en el diagnóstico del documento.

PARCIALMENTE CIERTO | “Cuando (fui) Secretario de Seguridad, la dirección de gestión de riesgos contaba con un presupuesto de un millón de dólares”. César Díaz

Según los planes operativos anuales del Municipio de Quito, los proyectos de gestión de riesgos de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad tuvieron un presupuesto de USD 1,15 millones en 2020 y USD 2,06 millones en 2021.

César Díaz fue secretario de Seguridad desde mayo de 2020 hasta julio de 2021 y regresó al cargo en agosto de ese año. La cifra que menciona se aproxima a la asignación para proyectos de 2020, pero en 2021 esta fue casi el doble. Además, esos valores corresponden a proyectos de gestión de riesgos, no al presupuesto total de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos.

IMPRECISO | “Pabel Muñoz dejó de ejecutar 1.3 millones de dólares en materia de gestión de riesgos este año”. Harold Burbano

Según el reporte de ejecución presupuestaria del Municipio de Quito, al 31 de octubre de 2026, la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos tenía un presupuesto de USD 2 245 593, del cual había ejecutado el 44,99 %.

Los USD 1 235 401 restantes no estaban comprometidos ni devengados, una cifra cercana a la mencionada por Harold Burbano. Sin embargo, ese monto corresponde a toda la Secretaría, que abarca seguridad ciudadana y gestión de riesgos, y el reporte no permite determinar cuánto pertenece exclusivamente a esta última área. Además, el año fiscal termina el 31 de diciembre de 2026, por lo que todavía existe la posibilidad de ejecutar esos recursos.

MAYORMENTE CIERTO | “Nosotros disponemos de una tasa de seguridad de 11 millones de dólares” César Díaz

Según el Informe de Rendición de Cuentas 2025 de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EP Emseguridad), la recaudación de la Tasa de Seguridad fue de USD 11 515 829,70 en 2025 y de USD 11 472 173,31 en 2024. El Municipio de Quito transfiere ese dinero a la empresa, que lo administra.

La cifra de César Díaz es cercana a la recaudación de los dos últimos años, aunque queda unos USD 500 000 por debajo. Díaz mencionó la tasa cuando le preguntaron cómo financiaría su proyecto de cuarteles en los accesos a Quito. En su plan de trabajo, estima que el eje de seguridad costará entre USD 60 y 120 millones entre 2027 y 2031, y menciona la tasa de seguridad como una de sus fuentes de financiamiento, junto con el presupuesto municipal, la cooperación internacional y las alianzas público-privadas.

CIERTO | Harold Burbano: 70 son las denuncias mensuales sobre desaparición de mujeres

Según la base oficial del Ministerio del Interior, entre enero y agosto de 2026 se registraron 548 denuncias por desaparición de mujeres en el cantón Quito, lo que equivale a un promedio de 68,5 denuncias mensuales, una cifra cercana a la mencionada por el candidato. Los registros también incluyen a quienes posteriormente fueron localizadas.

MAYORMENTE CIERTO | En el año 2025, el señor Pabel Muñoz ejecutó exclusivamente el 65% del presupuesto de seguridad en Quito. Es decir dejó 40 millones de dólares sin ejecutar. Harold Burbano.

Según el informe de ejecución presupuestaria del Municipio de Quito, el sector de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos contó con USD 108,4 millones en 2025, de los cuales devengó USD 71,2 millones, equivalentes al 65,66%.

La cifra coincide aproximadamente con lo señalado por Harold Burbano, aunque la diferencia entre el presupuesto asignado y el devengado fue de USD 37,2 millones, no de USD 40 millones.

Además, este presupuesto no corresponde exclusivamente a seguridad ciudadana, pues incluye al Cuerpo de Bomberos de Quito, que concentró USD 27,9 millones de los recursos no devengados. El reporte también registra que parte de los recursos pendientes ya estaban comprometidos.

MAYORMENTE CIERTO - En el 2024, Quito reportó 245 muertes intencionales, el 72% de ellas ocurrió en espacios públicos. Carla Larrea

Según la base de datos de homicidios intencionales del Ministerio del Interior, entre enero y diciembre de 2024 se registraron 249 muertes intencionales en Quito.

Son cuatro casos más que los 245 que menciona la candidata. De esas 249 muertes, 178 ocurrieron en el espacio público, lo que equivale al 71,5% del total. El porcentaje de la frase coincide con los registros oficiales. La cifra total tiene un desfase pequeño que no cambia el sentido de la afirmación.

MAYORMENTE CIERTO | Pabel Muñoz: Los presupuestos participativos están claramente normados, crecen 2% cada año.

Los presupuestos participativos de Quito están regulados por la Ordenanza Metropolitana 038-2022, que establece que al menos el 60 % del presupuesto de inversión de cada administración zonal debe destinarse a proyectos priorizados por la ciudadanía.

La norma contempla que esa proporción pueda aumentar al menos un 2 % anual, hasta alcanzar un máximo del 76 %, pero no establece un incremento automático de los recursos. De hecho, el Municipio informó que la asignación para el período 2024–2025 aumentó un 4 % respecto al período anterior. Por tanto, el crecimiento del dinero destinado a presupuestos participativos no es necesariamente del 2 % cada año.

MAYORMENTE FALSO | “En este momento hay un promedio de 8 millones de dólares dado a estas administraciones (zonales)”. César Díaz

Según el informe de ejecución presupuestaria del Municipio de Quito, hasta el 31 de octubre de 2026, las diez administraciones zonales contaban con un presupuesto codificado conjunto de USD 58,95 millones, equivalente a un promedio de USD 5,89 millones por administración, no de USD 8 millones como afirmó César Díaz.

La cifra mencionada por el candidato supera en un 35,7 % el promedio registrado. Además, solo la Administración Zonal Valle de los Chillos tenía un presupuesto superior a USD 8 millones. Las otras nueve estaban por debajo de ese monto.

IMPRECISO | Hemos logrado una disminución de 47% de homicidios en los sitios más peligrosos de la ciudad. Pabel Muñoz

Según los registros de homicidios intencionales del Ministerio del Interior analizados por Lupa Media, los distritos La Delicia, Eloy Alfaro y Quitumbe, identificados entre los de mayor número de homicidios en Quito, registraron 152 casos en 2023 y 155 en 2025, un aumento del 2 %, no una reducción del 47 %.

Por otra parte, un boletín del Municipio de Quito, publicado el 6 de noviembre de 2026, reportó una disminución del 40 % de homicidios alrededor de bares, discotecas y centros nocturnos, al pasar de 75 casos entre agosto de 2024 y julio de 2025 a 45 entre agosto de 2025 y julio de 2026.

El 47 % que menciona el Municipio corresponde a una comparación con una proyección, no con los casos efectivamente registrados en el período anterior. Ambas estadísticas abarcan zonas y períodos distintos, por lo que no son directamente comparables.

IMPRECISO | “Tres años después ( de la gestión de Pabel Muñoz) hay más desempleo”. - Wilson Merino

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC, la tasa de desempleo en Quito pasó del 8,6 % en el primer trimestre de 2023 al 8,9 % en el mismo período de 2026, un aumento de apenas 0,3 puntos porcentuales.

Aunque los datos muestran un ligero incremento, no se ha establecido si esta diferencia es estadísticamente significativa. Además, esta comparación no permite determinar una tendencia sostenida del desempleo durante los tres años ni atribuir su evolución exclusivamente a la gestión municipal, pues el empleo depende de múltiples factores económicos y de políticas nacionales.

MAYORMENTE CIERTO | “Tenemos en este momento más de 6.500 millones de dólares de paquete de inversión (...) Vamos 21 cartas de intención firmadas por el sector privado”. Pabel Muñoz

Según información del Municipio de Quito, en julio de 2026 se anunció un portafolio de inversiones de USD 6.815 millones, integrado por USD 3.629 millones en proyectos municipales, USD 1.766 millones en inversión privada y USD 1.420 millones en iniciativas público-privadas a mediano plazo.

La cifra supera los USD 6.500 millones mencionados por Pabel Muñoz. Además, hasta noviembre de 2026, el Municipio reportó la suscripción de 21 cartas de intención con inversionistas privados. Sin embargo, el portafolio incluye proyectos aún por desarrollarse y las cartas de intención no garantizan su ejecución. Por tanto, los montos anunciados no equivalen a inversiones efectivamente realizadas.

IMPRECISO | “Yo fui Ministro de Inclusión Económica y Social y logramos junto al presidente Daniel Noboa reducir la pobreza de 28% a 21.4%”. Harold Burbano:

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza por ingresos en Ecuador pasó del 28 % en diciembre de 2024 al 21,4 % en diciembre de 2025, una disminución de 6,6 puntos porcentuales.

Sin embargo, el propio INEC advierte que esta variación a nivel nacional no es estadísticamente significativa, por lo que no existe evidencia suficiente para confirmar una reducción más allá de la variabilidad de la encuesta.

Harold Burbano fue ministro de Inclusión Económica y Social entre febrero y noviembre de 2025, pero los datos tampoco permiten atribuir directamente el cambio a su gestión o a las políticas del Gobierno.

MAYORMENTE FALSO | “El país no divide al país en quintiles, sino a través del registro social lo hace en deciles”. - Harold Burbano

En Ecuador se utilizan tanto quintiles como deciles para clasificar a los hogares, según la finalidad de cada medición. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) emplea quintiles de ingreso, que dividen a los hogares en cinco grupos del 20 %, para analizar su situación económica.

Por su parte, el Registro Social utiliza deciles, que organizan a los hogares en diez grupos según su índice socioeconómico, para orientar las políticas de protección social. Por tanto, aunque es correcto que el Registro Social utiliza deciles, es incorrecto afirmar que en Ecuador no se emplean quintiles.

CIERTO - Quito registró 7.2% de desempleo, entre los jóvenes 16%. Carla Larrea

Según el informe Tendencias del Mercado Laboral y las Condiciones de Vida en el Distrito Metropolitano de Quito, elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Ciudad con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC, la tasa anual de desempleo en Quito fue del 7,2 % en 2025, mientras que entre los jóvenes alcanzó el 16,1 %.

Ambas cifras coinciden con las mencionadas por Carla Larrea. Sin embargo, corresponden al promedio anual de 2025. El dato trimestral más reciente del INEC, correspondiente a enero-marzo de 2026, ubica el desempleo general de Quito en el 8,9 %.

MAYORMENTE CIERTO | Sobre el Plan de Gobierno de Carla Larrea: Revisando su plan no veo nada para los mercados. Pabel Muñoz

El plan de trabajo de Carla Larrea, candidata del Movimiento CREO (lista 21) a la Alcaldía de Quito, publicado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), no incluye ningún proyecto ni propuesta para los mercados municipales. Ninguno de sus 41 proyectos, distribuidos en nueve ejes, está destinado a mejorar, construir o administrar mercados.

La única mención aparece en el diagnóstico de seguridad, donde el plan identifica "el desorden urbano en mercados, terminales y corredores comerciales, que facilita economías ilegales" como uno de los problemas de la ciudad. Para enfrentar ese problema, el eje de seguridad plantea un proyecto general de "Recuperación del Orden en el Espacio Público", que habla de "puntos críticos" sin precisar si incluyen mercados. En el eje de desarrollo económico, el plan propone fortalecer la Economía Popular y Solidaria, sin referirse a los mercados ni a sus comerciantes.

Segundo debate

PARCIALMENTE CIERTO | “El Municipio dejó sin usar 252 millones de dólares” — Linda Romero, durante una intervención sobre ejecución de obras.

Según el informe de ejecución presupuestaria del Municipio de Quito, en 2025 se devengaron USD 1.311,8 millones de un presupuesto de USD 1.564,2 millones, equivalente al 83,87 %.

La diferencia fue de USD 252,4 millones, como señaló Linda Romero. Sin embargo, no todo ese monto correspondía a recursos destinados a inversión.

Del total sin devengar, USD 176,8 millones pertenecían al presupuesto de inversión, que incluye obras y proyectos municipales, mientras que USD 75,6 millones correspondían a gasto corriente, destinado al funcionamiento y los servicios de la institución.

MAYORMENTE CIERTO | El 70% de los quiteños se transporta en medios públicos. Paúl Desamblanc

El transporte público es el principal medio para movilizarse en Quito, aunque la cifra más reciente es un poco menor a la que menciona el candidato. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2026 de Quito Cómo Vamos, el 65% de las personas consultadas usa como medio principal el transporte público.

Esa cifra incluye el sistema municipal (Trolebús, Ecovía, Corredor Sur Occidental y Metro) y los buses de cooperativas. Le siguen el vehículo privado, con el 24,2%, y la moto, con el 6,7%.

MAYORMENTE CIERTO | “2.200 toneladas (de basura) estamos entregando en el Inga todos los días”. - Jorge Yunda

Según datos proporcionados por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS EP) a Lupa Media, entre enero y marzo de 2026 ingresaron al relleno sanitario El Inga entre 2.255 y 2.300 toneladas diarias de residuos, en promedio.

Desde octubre, tras el cierre operativo del antiguo relleno, los residuos se depositan en una celda de transición ubicada en el mismo sector. Ese mes recibió 70.608,91 toneladas, equivalentes a unas 2.278 toneladas diarias.

Las cifras son cercanas a las 2.200 toneladas mencionadas por Jorge Yunda. Sin embargo, el volumen incluye residuos procedentes del cantón Rumiñahui y de otros gestores, por lo que no corresponde exclusivamente a la basura generada en Quito.

SIN EVIDENCIA | “Hoy estamos gastando los quiteños casi 100 dólares en la recolección de una tonelada de basura” — Jorge Yunda.

Según el informe de rendición de cuentas de EMASEO EP, el costo operativo de los servicios de aseo y recolección en Quito fue de USD 55,69 por tonelada en 2025, frente a USD 63,02 en 2024.

En febrero de 2025, el entonces gerente de EMASEO señaló que el costo ascendía a USD 82 por tonelada al incluir gastos administrativos. Sin embargo, estas cifras corresponden a distintos componentes del servicio y no se dispone de un cálculo oficial actualizado de 2026 que permita confirmar que el costo total de recolección alcance los casi USD 100 mencionados por Jorge Yunda.

CIERTO | “La actual administración anunció el cierre del Inga”. Paúl Desamblanc

El 27 de septiembre de 2024, durante la administración de Pabel Muñoz, el Municipio de Quito anunció el cierre técnico del relleno sanitario El Inga.

Ese año entró en funcionamiento el cubeto 11, el último espacio habilitado para depositar residuos dentro del relleno, cuya capacidad estaba prevista hasta septiembre de 2026.

El 30 de septiembre de 2026 concluyó la operación del antiguo relleno y, desde el 1 de octubre, los residuos comenzaron a depositarse en una celda de transición ubicada en los terrenos del nuevo Complejo Ambiental, frente a El Inga. El cierre operativo ya se concretó, mientras que el cierre técnico comprende trabajos posteriores.

MAYORMENTE FALSO | Galo Almeida: (Sobre el Inga) actualmente se encuentra concesionado con GasGreen y el contrato se encuentra hasta el 2028

El relleno sanitario El Inga no está concesionado en su totalidad a GasGreen. Según el Plan de Gestión Integral de Residuos del Municipio de Quito, la empresa mantiene una alianza estratégica con EMGIRS EP para extraer y aprovechar el biogás producido por la descomposición de los residuos y generar electricidad.

La operación del relleno sanitario corresponde a EMGIRS EP, no a GasGreen. Sin embargo, es correcto que el convenio para el aprovechamiento del biogás tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, según una modificación contractual de 2016, también documentada por la Contraloría General del Estado.

MAYORMENTE CIERTO | Quito está con la tasa más alta de desempleo. Jorge Yunda.

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC, Quito registró una tasa de desempleo del 8,9 % en el primer trimestre de 2026, la más alta entre las cinco ciudades con datos desagregados. Le siguieron Cuenca (4 %), Machala (3,8 %), Ambato (3,7 %) y Guayaquil (2,3 %).

Quito también superó la tasa nacional, que fue del 3,4 %. Sin embargo, la ENEMDU trimestral solo presenta resultados individuales para estas cinco ciudades, por lo que no es posible afirmar, a partir de esos datos, que Quito tenga la tasa de desempleo más alta de todo Ecuador.

MAYORMENTE FALSO | “Quito tiene una deuda a su favor, una cartera vencida de más de 687 millones de dólares”. Paúl Desamblanc

Según la Administración General del Municipio de Quito, la cartera vencida ascendía a USD 682 millones al 9 de diciembre de 2024, una cifra cercana a la mencionada por Paúl Desamblanc.

Sin embargo, en noviembre de 2026, el administrador general del Municipio, Miguel Dávila, informó que esa cartera era de USD 493,2 millones, de los cuales USD 108,9 millones se consideraban recuperables.

Además, el informe de rendición de cuentas de 2025 señala que una ordenanza de alivio financiero permitió recaudar USD 32,4 millones y extinguir otros USD 6,9 millones de deuda. Por tanto, la información más reciente disponible no respalda que la cartera vencida supere actualmente los USD 687 millones.

PARCIALMENTE CIERTO - (Gasto del Municipio) 3 millones de dólares en Comunicación. Bernardo Jijón.

Según los informes de ejecución presupuestaria del Municipio de Quito, la Secretaría de Comunicación tuvo un presupuesto de USD 2,53 millones en 2025, de los cuales ejecutó USD 2,20 millones.

Para 2026, su presupuesto asciende a USD 2,60 millones, pero hasta el 31 de octubre había ejecutado USD 515.015. Aunque los presupuestos asignados se aproximan a los USD 3 millones mencionados por Bernardo Jijón, esas cantidades no equivalen al gasto efectivamente realizado. Además, los reportes no permiten establecer el gasto consolidado en comunicación de todas las empresas públicas y dependencias municipales.

IMPRECISO - Más del 50% del presupuesto municipal está comprometido en contratos con otras obras. Linda Romero

Hasta octubre de 2026, el Municipio de Quito había comprometido el 70,94% de su presupuesto total, según su informe de ejecución presupuestaria. Comprometer significa reservar dinero para un gasto específico, como un contrato.

De un presupuesto de USD 1.691,2 millones, el Municipio había comprometido USD 1.199,8 millones. Sin embargo, esa cifra no corresponde solo a obras. Más de la mitad de lo comprometido, USD 614 millones, es gasto corriente, es decir, el dinero que el Municipio usa en su funcionamiento diario, como sueldos y servicios. Lo comprometido en inversión, que incluye obras y proyectos, suma USD 585,9 millones, el 34,6% del presupuesto total.

MAYORMENTE CIERTO | Jorge Yunda: El presupuesto de Quito es (...) 1 705 millones de dólares.

Según el informe de ejecución presupuestaria del Municipio de Quito, al 31 de octubre de 2026 el presupuesto codificado total ascendía a USD 1 691,2 millones, una cifra cercana a los USD 1 705 millones mencionados por Jorge Yunda.

La diferencia es de USD 13,8 millones, equivalente al 0,82 %. Este monto corresponde al presupuesto consolidado, que incluye los recursos de las dependencias y empresas municipales, así como las modificaciones presupuestarias realizadas durante el año. Por tanto, aunque la cifra no es exacta, se aproxima al presupuesto oficial vigente en octubre de 2026.

MAYORMENTE FALSO | Jorge Yunda: Un millón 800 viajes diarios que hacen en los buses; los 400 mil viajes que hace el trole, 260 mil viajes que hace el Metro.

Las cifras disponibles no respaldan los volúmenes de pasajeros mencionados por Jorge Yunda. Según información publicada en mayo de 2026 por El Universo, los buses convencionales de Quito movilizan aproximadamente 1,5 millones de pasajeros diarios, frente a los 1,8 millones señalados.

La Empresa de Pasajeros del Municipio reporta alrededor de 370 000 usuarios diarios entre el Trolebús, la Ecovía y sus líneas alimentadoras, por lo que los 400 000 no corresponden exclusivamente al Trolebús. Por su parte, el Metro de Quito registra un promedio de 212 000 viajes diarios de lunes a viernes, según su boletín estadístico de octubre de 2026, y no los 260 000 mencionados.

Aunque las cifras varían según el sistema y el período de medición, los datos disponibles son inferiores a los señalados por Yunda.

SIN EVIDENCIA | “La tasa más alta de robo de autos, la tasa de escopolaminados, de desaparecidos, de accidentes de tránsito, de desempleo, de endeudamiento, de suicidio, de salud mental”. Jorge Yunda

Los datos disponibles no permiten confirmar que Quito tenga las tasas más altas del país en los ocho indicadores mencionados por Jorge Yunda. Según el INEC, Quito registró un desempleo del 8,9 % en el primer trimestre de 2026, el más alto entre las cinco ciudades con resultados individuales.

En suicidios, aunque concentró el mayor número de casos en 2024, otros cantones registraron tasas superiores, según cálculos de la Red de Integridad Informativa (RIIF). En robos de vehículos, los datos disponibles corresponden a Pichincha y no permiten establecer un ranking cantonal.

Para los demás indicadores, no se encontraron estadísticas suficientemente comparables que permitan confirmar que Quito ocupa el primer lugar nacional. La afirmación confunde cifras absolutas con tasas y presenta como comprobados rankings que la evidencia disponible no sustenta.

¿Dónde consultar las verificaciones del debate de Quito?

Las verificaciones fueron realizadas a partir de estadísticas oficiales, documentos públicos e informes institucionales, con el objetivo de contrastar las cifras y declaraciones de los candidatos durante el debate.

Los resultados completos de las verificaciones de Quito, junto con sus explicaciones y fuentes consultadas, están disponibles en Lupa Media: verificaciones del debate por la Alcaldía de Quito.