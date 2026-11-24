Miles de personas participaron en las protestas del sábado 21 de noviembre de 2026 en Francia para exigir mejoras salariales, educativas y en los servicios públicos.

Francia vivió una nueva jornada de protestas el sábado 21 de noviembre de 2026. Miles de personas se movilizaron en París y otras ciudades para exigir medidas frente al aumento del costo de vida, mejores servicios públicos y condiciones educativas.

El Ministerio del Interior francés contabilizó 82 500 manifestantes en todo el país, incluidos 21 500 en París. Sin embargo, los organizadores elevaron el balance a 150 000 participantes a escala nacional y 45 000 en la capital.

Las manifestaciones fueron convocadas por sindicatos, organizaciones estudiantiles y colectivos vinculados al movimiento de los chalecos amarillos, que participaron en una nueva jornada de movilización nacional.

¿Por qué protestan los franceses?

Las principales demandas de los manifestantes se relacionan con el encarecimiento de la vida, las desigualdades económicas y las condiciones de los servicios públicos.

Los estudiantes también reclaman mejoras en la infraestructura educativa, contratación de docentes y reformas universitarias.

Las movilizaciones del 21 de noviembre coincidieron con una convocatoria de organizaciones sindicales y sociales para realizar protestas coordinadas en varios países europeos.

En París, los manifestantes recorrieron las calles desde la plaza de la República hasta la plaza de la Nación.

Enfrentamientos y 144 detenciones durante las protestas

Aunque gran parte de las manifestaciones transcurrió de manera pacífica, las autoridades reportaron incidentes en ciudades como París, Marsella y Burdeos.

El Ministerio del Interior informó de 144 detenciones hasta las 18:00 del sábado 21 de noviembre, durante los operativos desplegados en diferentes puntos del país.

En Marsella, las autoridades reportaron diez detenciones, siete vehículos incendiados y daños en 15 escaparates de comercios.

En Burdeos, la Prefectura informó de 17 detenciones y nueve policías heridos después de registrarse enfrentamientos al finalizar la marcha.

También se produjeron momentos de tensión en París, donde la Policía utilizó gases lacrimógenos durante la dispersión de algunos manifestantes en la plaza de la Nación.

Francia desplegó 70 000 agentes de seguridad

El Gobierno francés movilizó aproximadamente 70 000 policías y gendarmes en todo el país para controlar las protestas y prevenir disturbios.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, había solicitado reforzar la vigilancia ante posibles enfrentamientos durante esta nueva jornada de manifestaciones.

Las protestas también se desarrollaron en ciudades como Lyon, Lille y Marsella, donde participaron organizaciones sindicales y estudiantiles.

¿Siguen las protestas en Francia?

Las movilizaciones del sábado 21 de noviembre fueron las sextas jornadas consecutivas de protestas de fin de semana vinculadas al costo de vida y las demandas sociales.

La participación fue menor que la registrada el 14 de noviembre, cuando el Ministerio del Interior contabilizó 106 000 manifestantes en todo el país.

Los sindicatos y colectivos participantes anunciaron nuevas convocatorias para las siguientes semanas, aunque todavía no se cuenta con un balance nacional comparable de movilizaciones posteriores al sábado 21 de noviembre.