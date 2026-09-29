De matemáticas a karting: 15 niñas de Guayaquil serán reconocidas por sus logros 

15 niñas de Guayaquil serán premiadas por sus habilidades en distintas ramas.

Una tiene apenas seis años y destaca tocando batería. Otras han encontrado su espacio en las matemáticas, informática, ciencias, ajedrez, karting, judo, halterofilia o natación en aguas abiertas.

Son las 15 niñas y adolescentes que serán reconocidas en Súper Niñas 2026, una iniciativa que destaca los logros alcanzados por guayaquileñas en diferentes disciplinas.

Las homenajeadas tienen entre 6 y 17 años y han conseguido resultados nacionales e internacionales en áreas académicas, deportivas y artísticas.

La ceremonia se realizará el próximo 15 de octubre, a las 11:00, en el Centro Cultural Olmedo de Guayaquil, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Niña.

¿Quiénes son las 15 Súper Niñas 2026?

La más pequeña del grupo es Miah Arabeth Verdezoto Yánez, de 6 años, quien será reconocida por su desempeño en batería.

En disciplinas artísticas también constan Emma Cristina Mayorga Orellana, de 10 años, por baile flamenco; Ashly Jordana Castro Alcívar, de 11, por danza; y Leonela Evanna Piovesan Fitz-Patrick, de 13, por ballet.

El deporte concentra buena parte de las seleccionadas. Entre ellas están:

Alanis Karolina Melena Salvador, 11 años: ajedrez.

ajedrez. Sonia Alejandra Quiñónez Cabeza, 12 años: karting.

karting. Salem Abigail Guerrero Rocafuerte, 12 años: gimnasia artística.

gimnasia artística. Doménica Estefanía Guerrero Rocafuerte, 14 años: judo.

judo. Kiara Valeska De Ávila Gusqui, 14 años: patinaje de velocidad.

patinaje de velocidad. Iris Oriana Valencia Caicedo, 15 años: halterofilia.

halterofilia. Luciana Rafaela Piechestein Ruiz, 16 años: natación en aguas abiertas.

Matemáticas, ciencias e informática tienen representantes

Cinco adolescentes serán reconocidas por sus resultados en disciplinas académicas y científicas.

Connie Keyla Güillca Álvarez, de 14 años, destaca en matemáticas, mientras que Dorcas Susana Gallardo Carrera y Keila Fabiana Morán Domínguez, ambas de 15 años, fueron seleccionadas por su desempeño en ciencias.

La lista la completa Gabriela Victoria Martínez Montero, de 17 años, quien será reconocida en el área de informática.

Esta será la tercera edición de Súper Niñas, organizada por la Fundación Mañana Será Bonito en alianza con la Dirección General de la Mujer del Municipio de Guayaquil.

Verónica Molina, directora de la fundación, señaló que la selección busca mostrar no solamente los resultados alcanzados por las menores, sino el proceso de preparación que existe detrás de sus logros.

“Detrás de cada medalla, proyecto o presentación existen años de aprendizaje, esfuerzo, disciplina y constancia”, señaló Molina.