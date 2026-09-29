Lluvias de estrellas y planetas alineados: Los eventos astronómicos en octubre de 2026

El Observatorio Astronómico de Quito publicó de los eventos astronómicos más relevantes de octubre de 2026.

El Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) de la Escuela Politécnica Nacional presentó el calendario de eventos astronómicos para octubre de 2026. Lluvias de estrellas y asteroides

Durante el mes, la bóveda celeste ofrecerá una variada agenda para aficionados y astrofotógrafos.

La misma incluye dos lluvias de estrellas, vistosos encuentros entre la Luna y los planetas, y el paso de asteroides y cometas cerca de la Tierra.

La agenda incluye dos lluvias de estrellas, vistosos encuentros entre la Luna y los planetas, y el paso de asteroides y cometas cerca de la Tierra. Pexels

Lluvias de estrellas y asteroides

Lluvia de meteoros Dracónidas (8 de octubre): Alcanzará su pico de actividad la noche del 8 de octubre. Será visible una simple vista sobre el horizonte norte justo después del atardecer y hasta las 21:00 ECT.

Alcanzará su pico de actividad la noche del 8 de octubre. Será visible una simple vista sobre el horizonte norte justo después del atardecer y hasta las 21:00 ECT. Acercamiento del asteroide 4 Vesta (9 de octubre): Se situará a su distancia mínima de la Tierra. Podrá observarse con binoculares o telescopios pequeños a partir de las 19:00 ECT en la constelación de Piscis.

Se situará a su distancia mínima de la Tierra. Podrá observarse con binoculares o telescopios pequeños a partir de las 19:00 ECT en la constelación de Piscis. Lluvia de meteoros Oriónidas (21 de octubre): Escombros del cometa 1P/Halley generarán hasta 15 meteoros por hora. Los mejores intentos de avistamiento serán en las horas previas al amanecer.

Lluvias de estrellas y asteroides se podrán ver desde el próximo 8 de octubre de 2026, según el OAQ. Pexels

Conjunciones planetarias y alineaciones

Luna y Marte (5 de octubre): Desde las 02:00 ECT, el planeta rojo brillará una simple vista junto a la Luna menguante bajo la constelación de Cáncer.

Desde las 02:00 ECT, el planeta rojo brillará una simple vista junto a la Luna menguante bajo la constelación de Cáncer. Luna y Júpiter (6 de octubre): A partir de las 02:30 ECT, Júpiter destacará como un punto intensamente brillante junto al disco lunar en el horizonte este.

A partir de las 02:30 ECT, Júpiter destacará como un punto intensamente brillante junto al disco lunar en el horizonte este. Luna y Mercurio (12 de octubre): En el crepúsculo vespertino, la delgada Luna creciente se alineará con Mercurio en el horizonte oeste hasta las 19:30 ECT.

En el crepúsculo vespertino, la delgada Luna creciente se alineará con Mercurio en el horizonte oeste hasta las 19:30 ECT. Luna y Saturno (24 de octubre): Saturno se apreciará como un punto amarillento junto a la Luna desde las 19:00 ECT. Un telescopio permitirá ver el sistema de anillos del planeta.

De acuerdo con el OAQ, desde el 1 de octubre de 2026 los eventos astronómicos iniciarán con la Luna en perigeo. Pexels

Ciclo lunar y la "Luna del Cazador"

El 10 de octubre, la Luna entrará en fase nueva a las 10:50 ECT. La ausencia de luz lunar creará la noche ideal del mes para la observación del cielo profundo y la astrofotografía.

Posteriormente, la Luna Llena del Cazador se registrará la noche del 25 de octubre a las 23:13 ECT en la constelación de Aries.

Según el OAQ estará iluminada al 100%, cruzará el firmamento durante toda la noche con máxima visibilidad a simple vista.

Finalmente, el 28 de octubre el satélite alcanzará su punto más cercano a la Tierra (perigeo) a una distancia de 364 410 kilómetros.