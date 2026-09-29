Lluvias de estrellas y planetas alineados: Los eventos astronómicos en octubre de 2026
El Observatorio Astronómico de Quito detalló los fenómenos del mes, que incluyen la 'Luna del Cazador', el acercamiento de asteroides y alineaciones visibles a simple vista.
El Observatorio Astronómico de Quito publicó de los eventos astronómicos más relevantes de octubre de 2026.
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Actualizado:
29 sep 2026 - 21:25
El Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) de la Escuela Politécnica Nacional presentó el calendario de eventos astronómicos para octubre de 2026. Lluvias de estrellas y asteroides
Durante el mes, la bóveda celeste ofrecerá una variada agenda para aficionados y astrofotógrafos.
La misma incluye dos lluvias de estrellas, vistosos encuentros entre la Luna y los planetas, y el paso de asteroides y cometas cerca de la Tierra.
Lluvias de estrellas y asteroides
- Lluvia de meteoros Dracónidas (8 de octubre): Alcanzará su pico de actividad la noche del 8 de octubre. Será visible una simple vista sobre el horizonte norte justo después del atardecer y hasta las 21:00 ECT.
- Acercamiento del asteroide 4 Vesta (9 de octubre): Se situará a su distancia mínima de la Tierra. Podrá observarse con binoculares o telescopios pequeños a partir de las 19:00 ECT en la constelación de Piscis.
- Lluvia de meteoros Oriónidas (21 de octubre): Escombros del cometa 1P/Halley generarán hasta 15 meteoros por hora. Los mejores intentos de avistamiento serán en las horas previas al amanecer.
Conjunciones planetarias y alineaciones
- Luna y Marte (5 de octubre): Desde las 02:00 ECT, el planeta rojo brillará una simple vista junto a la Luna menguante bajo la constelación de Cáncer.
- Luna y Júpiter (6 de octubre): A partir de las 02:30 ECT, Júpiter destacará como un punto intensamente brillante junto al disco lunar en el horizonte este.
- Luna y Mercurio (12 de octubre): En el crepúsculo vespertino, la delgada Luna creciente se alineará con Mercurio en el horizonte oeste hasta las 19:30 ECT.
- Luna y Saturno (24 de octubre): Saturno se apreciará como un punto amarillento junto a la Luna desde las 19:00 ECT. Un telescopio permitirá ver el sistema de anillos del planeta.
Ciclo lunar y la "Luna del Cazador"
El 10 de octubre, la Luna entrará en fase nueva a las 10:50 ECT. La ausencia de luz lunar creará la noche ideal del mes para la observación del cielo profundo y la astrofotografía.
Posteriormente, la Luna Llena del Cazador se registrará la noche del 25 de octubre a las 23:13 ECT en la constelación de Aries.
Según el OAQ estará iluminada al 100%, cruzará el firmamento durante toda la noche con máxima visibilidad a simple vista.
Finalmente, el 28 de octubre el satélite alcanzará su punto más cercano a la Tierra (perigeo) a una distancia de 364 410 kilómetros.
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