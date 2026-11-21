Las fuertes lluvias volvieron a inundar varios sectores de la isla Santa Cruz, Galápagos, este sábado 21 de noviembre de 2026. Cerca de 100 personas fueron evacuadas y reciben atención en un albergue temporal.

Las intensas lluvias de más de 10 horas provocaron nuevas inundaciones en Santa Cruz.

Varias viviendas quedaron bajo el agua, mientras que las escorrentías destruyeron tramos de la carretera que conecta Puerto Ayora con Bellavista.

Los equipos de emergencia trabajan en los sectores afectados para atender a las familias y recuperar la movilidad.

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Alrededor de 100 personas evacuadas reciben atención en el alojamiento temporal habilitado en la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares.

En este lugar se brinda atención médica, entrega de kits humanitarios y asistencia a quienes tuvieron que abandonar sus viviendas por el avance del agua.

Acciones del COE Cantonal de Santa Cruz

El ministro Roberto Luque informó sobre las acciones coordinadas desde el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, que permanece activo ante la emergencia.

Las instituciones de respuesta mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y la atención a los habitantes.

Estas son las acciones

Entre las medidas adoptadas para atender la emergencia en Santa Cruz constan:

Evacuación preventiva:

Traslado de las familias del sector La Cascada hacia el alojamiento temporal Miguel Ángel Cazares, debido al desbordamiento registrado.

Despliegue de equipos de emergencia:

Participación de Bomberos, Policía Nacional y Capitanía de Puerto Ayora para apoyar la evacuación de los habitantes.

Rehabilitación vial:

Trabajos en el sector Curva Brava para recuperar la circulación y atender los daños en la vía.

Suspensión del servicio eléctrico:

Corte preventivo de energía en La Cascada y barrios cercanos para evitar riesgos por las inundaciones.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones climáticas y de los sectores afectados.

Mientras continúan las lluvias, las familias evacuadas permanecen en el albergue y los equipos de respuesta coordinan nuevas acciones para atender las necesidades de la población.