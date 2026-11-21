Abel de Jesús Pérez Camuza, ciudadano cubano de 57 años, fue detenido en Guayaquil tras ser requerido por la justicia estadounidense por fraude.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este sábado 21 de noviembre de 2026 que el detenido fue identificado como Abel de Jesús Pérez Camuza, de 57 años, quien mantenía una orden de arresto vigente en territorio estadounidense.

La captura se concretó mediante labores investigativas y la cooperación entre autoridades de Ecuador y Estados Unidos.

¿Cómo fue detenido el ciudadano cubano?

Según Reimberg, el operativo se desarrolló en coordinación con el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior de Ecuador.

Las investigaciones permitieron localizar y detener al ciudadano extranjero en Guayaquil. Sin embargo, el ministro no precisó el sector donde ocurrió la captura ni los detalles del fraude por el que es requerido.

Detenido será sometido a un proceso de expulsión

Tras su detención, Pérez Camuza fue puesto a órdenes de las autoridades migratorias ecuatorianas para determinar su situación legal en el país.

De acuerdo con el ministro del Interior, se continuará con el proceso de expulsión hacia Estados Unidos, donde el ciudadano deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito que se le atribuye.

Hasta el momento, no se ha informado la fecha en la que se ejecutaría su traslado ni se ha confirmado que el procedimiento de expulsión haya concluido.