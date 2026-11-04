Inundaciones en Guayas y Santa Elena la noche de este miércoles 4 de noviembre del 2026

Las lluvias provocan acumulación de agua en diferentes vías de Guayas y Santa Elena este miércoles 4 de noviembre de 2026. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que mantiene vigilancia de los sectores afectados mediante sus cámaras de videovigilancia.

La entidad alertó sobre la presencia de agua en las calzadas y pidió a los conductores extremar las precauciones para evitar siniestros de tránsito.

Ante estas condiciones, recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y no intentar atravesar calles anegadas.

Milagro y Guayaquil registran sectores anegados

Durante la madrugada del miércoles, las lluvias afectaron a varios cantones de Guayas. En Milagro, las cámaras del ECU 911 registraron calles inundadas tras las precipitaciones que comenzaron la noche del martes 3 de noviembre.

También se reportaron lluvias en Durán, Daule, Playas, Samborondón, Guayaquil, Yaguachi, Coronel Marcelino Maridueña y Naranjal.

En Milagro, el incremento del caudal del río y las inundaciones motivaron la suspensión de las clases presenciales este miércoles, según reportes sobre la disposición del Ministerio de Educación.

Segura EP activa equipos por acumulación de agua

En Guayaquil, Segura EP coordinó la movilización de equipos junto con Interagua para atender sectores donde se registró acumulación de agua.

Entre los puntos reportados constan:

Parque Industrial El Sauce.

Gastón Thoret Jager.

Luis Eduardo Robles.

Además, se registraron calzadas mojadas en sectores como Gómez Rendón y Antonio Flores, vía a la Costa, vía Perimetral, avenida Barcelona, avenida Machala y avenida Simón Bolívar. Estos últimos reportes no implican necesariamente que todas esas vías estuvieran inundadas.