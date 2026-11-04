Inamhi prevé lluvias fuertes y lloviznas en varias provincias de Ecuador este 5 de noviembre

Pronóstico del clima: Conoce en qué cantones lloverá con mayor intensidad este jueves 5 de noviembre .

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió los pronósticos del tiempo para este jueves 5 de noviembre de 2026.

Las precipitaciones se registrarán principalmente durante la tarde y el final del día en gran parte de las regiones Sierra, Costa, Amazonía e Insular.

Sierra: Lluvias de mayor intensidad y alerta roja

La región interandina concentrará varios cantones en nivel de alerta roja por lluvias fuertes:

Lluvia fuerte (Alerta Roja) : Pucará (Azuay), La Troncal (Cañar), Cumandá (Chimborazo), Calvas, Gonzanamá y Quilanga (Loja), y Pedro Vicente Maldonado junto a San Miguel de Los Bancos (Pichincha).

: Pucará (Azuay), La Troncal (Cañar), Cumandá (Chimborazo), Calvas, Gonzanamá y Quilanga (Loja), y Pedro Vicente Maldonado junto a San Miguel de Los Bancos (Pichincha). Lluvia normal o moderada : Cantones de Carchi, Imbabura, Pichincha (Quito, Mejía, Rumiñahui), Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Azuay.

: Cantones de Carchi, Imbabura, Pichincha (Quito, Mejía, Rumiñahui), Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Azuay. Llovizna: Quito (Pedro Moncayo), Ambato, Ibarra, Latacunga, Azogues y Cuenca registran probabilidades de lluvias ligeras dispersas. Costa y Galápagos: Precipitaciones dispersas desde la mañana.

Costa y Galápagos

En el litoral ecuatoriano, las precipitaciones se manifestarán en distintos períodos del día:

Lluvia fuerte (Alerta Roja): San Lorenzo (Esmeraldas) durante el final de la tarde y el cantón Santa Elena durante la mañana y tarde.

San Lorenzo (Esmeraldas) durante el final de la tarde y el cantón Santa Elena durante la mañana y tarde. Lluvia normal a moderada: Cantones de El Oro, Esmeraldas, Guayas (Durán, Milagro, Samborondón), Los Ríos, Manabí y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas .

Llovizna: Guayaquil, Salinas, Manta, Portoviejo y toda la provincia insular de Galápagos (durante la mañana) .

Amazonía: Lloviznas y precipitaciones moderadas

En la región amazónica el mal tiempo se concentrará durante la jornada vespertina: