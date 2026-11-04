Inamhi prevé lluvias fuertes y lloviznas en varias provincias de Ecuador este 5 de noviembre
El informe del Inamhi señala que los cantones de la Sierra y la Costa registrarán eventos de lluvia fuerte en la tarde, mientras que en Guayaquil y Quito se prevén lloviznas y lluvias moderadas.
Pronóstico del clima: Conoce en qué cantones lloverá con mayor intensidad este jueves 5 de noviembre.
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Actualizado:
04 nov 2026 - 21:51
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió los pronósticos del tiempo para este jueves 5 de noviembre de 2026.
Las precipitaciones se registrarán principalmente durante la tarde y el final del día en gran parte de las regiones Sierra, Costa, Amazonía e Insular.
Sierra: Lluvias de mayor intensidad y alerta roja
La región interandina concentrará varios cantones en nivel de alerta roja por lluvias fuertes:
- Lluvia fuerte (Alerta Roja): Pucará (Azuay), La Troncal (Cañar), Cumandá (Chimborazo), Calvas, Gonzanamá y Quilanga (Loja), y Pedro Vicente Maldonado junto a San Miguel de Los Bancos (Pichincha).
- Lluvia normal o moderada: Cantones de Carchi, Imbabura, Pichincha (Quito, Mejía, Rumiñahui), Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Azuay.
- Llovizna: Quito (Pedro Moncayo), Ambato, Ibarra, Latacunga, Azogues y Cuenca registran probabilidades de lluvias ligeras dispersas. Costa y Galápagos: Precipitaciones dispersas desde la mañana.
Costa y Galápagos
En el litoral ecuatoriano, las precipitaciones se manifestarán en distintos períodos del día:
- Lluvia fuerte (Alerta Roja): San Lorenzo (Esmeraldas) durante el final de la tarde y el cantón Santa Elena durante la mañana y tarde.
- Lluvia normal a moderada: Cantones de El Oro, Esmeraldas, Guayas (Durán, Milagro, Samborondón), Los Ríos, Manabí y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
- Llovizna: Guayaquil, Salinas, Manta, Portoviejo y toda la provincia insular de Galápagos (durante la mañana).
Amazonía: Lloviznas y precipitaciones moderadas
En la región amazónica el mal tiempo se concentrará durante la jornada vespertina:
- Lluvia normal a moderada: Pablo Sexto y Palora (Morona Santiago), El Chaco (Napo), Mera (Pastaza), y Nangaritza con Paquisha (Zamora Chinchipe).
- Lloviznas: Cantones de Sucumbíos (Lago Agrio, Putumayo), Orellana (La Joya de los Sachas), Napo (Archidona, Quijos) y Zamora Chinchipe.
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