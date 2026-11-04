COE Nacional advierte posibles inundaciones para la madrugada de este jueves 5 de noviembre

COE Nacional advierte riesgo de inundaciones en zonas vulnerables por lluvias y pico de marea este jueves.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional emitió una alerta preventiva a la ciudadanía ante los pronósticos de condiciones meteorológicas y oceánicas adversas registradas para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves 5 de noviembre.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar los cuidados en los sectores propensos a acumulaciones de agua.

Lluvias nocturnas y coincidencia con pico de marea

De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se prevé la presencia de lluvias de fuerte intensidad durante la noche, las cuales disminuirían paulatinamente en la madrugada.

A este escenario se suma la advertencia del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), que confirmó un pico de marea alta programado para las 03: 46 de este jueves.

La combinación de ambos eventos climáticos podría generar varias acumulaciones de agua e inundaciones en zonas vulnerables del litoral y áreas costeras, provocando complicaciones en la movilidad durante las primeras horas de la mañana.

Recomendaciones para la ciudadanía

Frente a este pronóstico, el COE Nacional recomendó a los habitantes de las áreas afectadas planificar sus desplazamientos con anticipación y evitar transitar por vías inundadas.

Las autoridades instalaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y recordaron que las acciones preventivas son fundamentales en el marco del plan "Juntos antes El Niño".

El organismo ratificó que mantiene una vigilancia permanente sobre la evolución del clima para coordinar la respuesta inmediata del Bloque de Seguridad y los equipos de emergencia.