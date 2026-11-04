Descargas preventivas en Daule-Peripa: los riesgos y efectos en la cuenca del río Daule

El domingo 1 de noviembre de 2026, Celec ejecutó la apertura controlada de las compuertas del vertedero en la represa Daule-Peripa, uno de los embalses más grandes del país.

Esta medida respondió a una situación atípica registrada durante octubre: en pleno periodo seco, el ingreso de agua superó los 800 metros cúbicos por segundo (m³/s), un volumen 16 veces superior al promedio habitual. Esta inyección de caudal incrementó el nivel del embalse en más de tres metros.

Según los análisis técnicos de Celec, de no haber intervenido la estructura, la cota máxima de operación, fijada en 85 metros sobre el nivel del mar, se habría alcanzado el próximo 23 de noviembre.

Ante el pronóstico de precipitaciones por el Fenómeno de El Niño, las autoridades liberaron un volumen total de casi 700 m³/s como una maniobra preventiva para generar espacio operacional y no por una falla estructural.

Impacto en la potabilización y las condiciones para Guayaquil

La liberación de agua genera efectos directos a lo largo de la cuenca. En el caso de Guayaquil, la posibilidad de inundaciones no depende únicamente de la descarga del embalse, sino de la combinación entre las precipitaciones y el estado de la marea.

El nivel de riesgo para la ciudad se eleva si las descargas masivas coinciden con momentos de pleamar (marea alta) y tormentas sobre la ciudad.

Además, el río Daule es la principal fuente de captación para la planta de tratamiento que abastece de agua al cantón Daule.

Al registrarse un incremento en el caudal, el agua transporta un mayor nivel de sedimentos, lo que complica los procesos de potabilización y filtración.

Alerta y margen de respuesta ante El Niño

Las poblaciones asentadas en las riberas del río como: Balzar, Santa Lucía y Daule, se mantienen en vigilancia, pues los antecedentes del invierno de 2023, cuando una maniobra similar coincidió con precipitaciones provocó la inundación del cantón Santa Lucía.

Las recomendaciones de los organismos de control técnico se concentran en pedir a la ciudadanía alejarse de las orillas del río y monitorear las alertas emitidas por las fuentes oficiales.

La atención de las autoridades se centra actualmente en evaluar la capacidad de almacenamiento de la represa Daule-Peripa para afrontar el periodo más crítico del Fenómeno de El Niño.