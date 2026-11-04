Jude Bellingham, el futbolista que revoluciona las redes con una campaña de ropa 

Jude Bellingham celebra el segundo gol de su equipo en un partido de la liga española de fútbol

Jude Bellingham, es un futbolista profesional inglés, nacido el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Inglaterra.

Se desempeña como mediocampista en el Real Madrid y en la selección absoluta de Inglaterra, y es considerado uno de los talentos más influyentes de su generación en el deporte global.

Bellingham ha expandido su presencia más allá de los terrenos de juego, convirtiéndose en una figura prominente de la moda urbana y la alta costura.

En la última semana, el deportista ha encendido las redes sociales tras protagonizar una campaña publicitaria con la marca Calvin Klein.

Bellingham y su colaboración con Calvin Klein

La campaña es una propuesta para relanzar siluetas de Icon Cotton Stretch, una línea que actualizó el diseño de varios modelos de ropa interior masculina.

Con una visión minimalista, la reconocida marca pone al futbolista en el centro buscando demostrar la seguridad y la actitud en juego con el diseño de las prendas.

La campaña fue fotografiada y dirigida por Oliver Hadlee Pearch en Madrid, en agosto de 2026.

En las imágenes virales, Bellingham aparece con distintos modelos de la colección, en una sesión que hace una seña a sus celebraciones después de anotar un gol.

Más allá de modelar, el futbolista reconoció que conectó con el concepto creativo ya que plantea confianza personal como parte esencial para sentirse cómodo con uno mismo.

Además, el jugador explicó que disfrutó trabajar con la casa de moda y retratar su personalidad. De esta forma, hizo su debut como imagen de Calvin Klein.