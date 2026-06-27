Este es el perfil de las víctimas de siniestros de tránsito en Ecuador

Un choque registrado en la Ruta Viva, una de las vías con maypr siniestralidad en Quito.

Los siniestros de tránsito continúan cobrando vidas en Ecuador. De acuerdo con el más reciente informe trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre enero y marzo de 2026 se registraron 4 789 siniestros, lo que representa un incremento del 0,63% en comparación con el mismo período de 2025.

Durante los tres primeros meses del año, estas emergencias dejaron 4 635 víctimas, de las cuales 4 032 resultaron lesionadas y 603 fallecieron.

Esto significa que el 86,99% de las víctimas resultaron heridas pero sobrevivieron, mientras que el 13,01% perdió la vida.

Por ejemplo, una de las últimas emergencias registradas en el país ocurrió el 24 de junio de 2026. Cuatro muertos y 13 heridos tras volcamiento de un bus en la vía Colta.

Ese mismo día, otras dos personas murieron y siete resultaron heridas luego de que un bus de transporte público perdió pista y se volcó en la vía a Jama, en la provincia de Manabí.

Jóvenes y hombres, los más afectados

Las estadísticas oficiales muestran que los hombres continúan siendo los principales afectados por los siniestros viales. Del total de víctimas registradas, el 72,66% fueron hombres, el 26,45% mujeres y 0,89% no identificados. En 2025, datos del INEC evidencian que los hombres también eran las principales víctimas.

Por ejemplo, un motociclista falleció la tarde de este martes 23 de junio tras ser arrollado por un camión en Durán.

Además, el grupo etario más golpeado corresponde a personas entre 18 y 29 años, que representaron el 42,78% de las víctimas. Le siguen los ciudadanos de entre 30 y 45 años, consolidando a la población en edad productiva como la más vulnerable en las carreteras.

El 5 de junio de 2026, un joven de 22 años falleció luego de que se impactó contra el muro de un inmueble en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también advierten que los traumatismos causados por el tránsito son la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años, y que dos tercios de las víctimas mortales corresponden a personas en edad de trabajar, es decir entre 18 y 59 años.

Imprudencia y velocidad: las causas que más se repiten

Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la impericia e imprudencia de los conductores, junto con el exceso de velocidad, continúan siendo los factores con mayor incidencia en los accidentes registrados en el país.

Entre las personas de 18 a 45 años, estas causas estuvieron relacionadas con el 60,83% de los siniestros reportados.

Asimismo, el 71,44% de los eventos correspondió a choques y pérdidas de pista, los dos tipos de accidentes más frecuentes en Ecuador.

Guayas y Pichincha concentran la mayoría de víctimas

Las provincias de Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí registraron la mayor cantidad de lesionados y fallecidos durante el primer trimestre del año, según el INEC.

A nivel cantonal, Guayaquil y Quito concentraron el 42,44% del total nacional de víctimas, con 1 272 y 695 personas afectadas, respectivamente.

En cuanto a mortalidad, Ecuador registró una tasa de 12,59 fallecidos por cada 100 siniestros de tránsito. En Guayaquil la tasa alcanzó 8,63 fallecidos, mientras que en Quito fue de 7,87.

Otro caso ocurrió el 15 de junio en la provincia de Bolívar, donde una camioneta cayó a un abismo en la vía Guanujo-Echeandía, dejando cuatro personas fallecidas y dos heridas.