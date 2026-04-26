Nuevas camas y mantenimiento de climatización en el hospital Teodoro Maldonado Carbo

El Gobierno dota de 37 nuevas camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil.

El Hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo, adquiere 37 nuevas camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de última tecnología.

La inversión, que supera los USD 270 000, incluye nueve camas para UCI pediátrica y 28 camas para UCI de adultos. Con ello, prevé ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención para pacientes en estado crítico.

Carlos Mauyin, coordinador de Áreas Críticas del hospital, explica que las nuevas camas están equipadas con sistemas eléctricos avanzados, que facilitan procedimientos clínicos complejos y mejoran la respuesta terapéutica.

Hace algunas semanas, pacientes denunciaban la falta de camas en el hospital.

Sobre acondicionadores de aire

En un reciente video, el hospital informó sobre tareas correctivas emergentes en la central de aires acondicionados.

El equipo trabajó principalmente en el área de Traumatología, para restablecer la climatización en cuatro quirófanos.

El equipo de mantenimiento del 🏥 @HtmcIess efectuó tareas correctivas emergentes en la central de aires acondicionados del área de Traumatología para restablecer la climatización en cuatro quirófanos ❄️💨



Ejecutamos acciones integrales 🙌🏻 para garantizar una atención de calidad pic.twitter.com/SvtaQUGekl — Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (@HtmcIess) April 26, 2026

Estas tareas se suman a la dotación de acondicionadores de aire para la unidad de diálisis, tras las quejas y denuncias públicas de pacientes.

El Gobierno nacional intervino el 4 de marzo de 2026 de manera "temporal, excepcional e integral" el hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Dicha intervención durará 180 días, y está a cargo del Ministerio de Salud.

La medida se adoptó frente a la inseguridad, amenazas de mafias y el asesinato de un funcionario.