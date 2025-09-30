Líderes indígenas y Gobierno se reunieron en Ibarra, dice alcalde Álvaro Castillo

El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, confirmó que se han iniciado diálogos entre líderes indígenas y Gobierno.

Varios líderes indígenas y miembros del Gobierno nacional se reunieron en Ibarra el 27 de septiembre de 2025, aseguró el alcalde Álvaro Castillo en entrevista con Teleamazonas.

Ibarra amaneció con vías cerradas este martes 30 de septiembre, a pesar de que "ayer hubo un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas", detalló Castillo.

Según el alcalde de Ibarra, esta mediación para el diálogo podría traer los primeros acuerdos en los próximos días.

Castillo detalló que el sábado 27 de septiembre pidió la convocatoria urgente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, el mismo que s ereunió al día diguiente, domingo 28 de septiembre.

En el acta de esa reunión consta la disposición de la ciudad de Ibarra "para servir como puente" para los diálogos.

"Así sucedió ese mismo 27, cuando se hicieron los primeros acercamientos, y ayer lunes pudieron sentarse más de ciento y piquillo de dirigentes con varios ministros de Estado para comenzar a dialogar", agregó Castillo.

El Burgomaestre aseguró que la primera reunión, del 27 de septiembre, se llevó a cabo en su domicilio con un dirigente de la federación indígena campesina, la señora Gobernadora, representantes de policía y Ejército.

Al día siguiente se desarrolló una nueva reunión con la presencia de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira; el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano; Fausto Jarrín, como asesor de la Presidencia; la Gobernadora de Imbabura, Elsy Maite; y más de cien representantes de los cinco pueblos y nacionalidades de Imbabura.

Castillo añadió que en las conversaciones que se llevaron a cabo se trataron varios temas además de la eliminación del subsidio al diésel, incluidas preocupaciones en materia de salud y seguridad.

"Me pareció extraordinario que en base de una conversación inicial que hubo en mi casa dejaron en bastante libertad la carretera desde el límite provincial hasta Ibarra y pudieron pasar una cantidad importantísima de vehículos con productos de primera necesidad", añadió Castillo.