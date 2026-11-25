El desbordamiento de ríos provocó el colapso en las vías de la provincia de Los Ríos.

Las fuertes lluvias dejaron calles inundadas en distintos cantones de la provincia de Los Ríos la tarde de este jueves 25 de noviembre del 2026.

Un deslizamiento de tierra en Mocache afectó varias viviendas y dejó dos personas muertas y un desaparecido. Según un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hasta las 19:00 había 16 cuerpos hídricos desbordados en la provincia.

En la vía Juján-Babahoyo un camión quedó atrapado debido a la fuerza de la corriente. El tránsito vehicular se colapsó y las personas debieron esperar varias horas para poder movilizarse.

Asimismo, un motociclista tuvo que ser rescatado por un grupo de ciudadanos. Se conoce que el hombre intentó cruzar la calzada cuando fue arrastrado por la corriente del río.

Los Ríos es una de las provincias más afectadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. El Inamhi prevé que las precipitaciones continúen en las próximas horas.