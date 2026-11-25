En el estadio Banco Pichincha Barcelona enfrenta a Independiente del Valle, en partido reprogramado por la fecha # 1 del hexagonal final de la LigaPro

Barcelona Sporting Club decidió no realizar el tradicional pasillo de honor a Independiente del Valle, flamante bicampeón de la LigaPro Serie A 2026, en la previa del encuentro disputado este miércoles 25 de noviembre en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

El compromiso, correspondiente a la fecha 1 diferida del Hexagonal Final, marcaba la primera presentación de los rayados tras asegurar anticipadamente el título nacional. Pese a la costumbre instalada en el fútbol internacional para reconocer al monarca vigente, el plantel torero saltó al terreno de juego y se ubicó directamente en su campo sin formar la fila de homenaje. Ambos salieron al mismo tiempo.

El gesto cobró especial relevancia debido a la rivalidad reciente entre ambas instituciones y al contexto deportivo que atraviesa el conjunto amarillo. Mientras los negriazules llegaban a Guayaquil con la corona en el bolsillo, Barcelona SC afrontaba el compromiso con la presión de sumar puntos urgentes para asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

Durante la salida de los equipos al gramado del escenario guayaquileño, el protocolo transcurrió con total normalidad y sin el reconocimiento habitual por parte de los futbolistas locales hacia los dirigidos por Joaquín Papa. En los partidos previos ante Aucas, en el Gonzalo Pozo Ripalda, y Macará, en Sangolquí, sí hubo ese reconocimiento en la cancha.

En el fútbol ecuatoriano, el pasillo de honor no constituye una obligación reglamentaria establecida por la LigaPro, sino un gesto simbólico de deportividad que queda a criterio exclusivo de cada club anfitrión. En este caso, la institución guayaquileña optó por priorizar el enfoque competitivo antes de un duelo clave en la recta final de la temporada.

Ambos planteles volverán a encontrarse el próximo domingo 13 de diciembre de 2026 en Quito, cuando se enfrenten en el estadio de Sangolquí por la décima y última jornada del Hexagonal Final de la LigaPro 2026.