Pindal, en la provincia de Loja, reporta este sábado 28 de noviembre de 2026 varias calles anegadas y daños materiales en viviendas tras el desbordamiento de dos ríos de la zona.

Este hecho ocurrió tras las intensas lluvias reportadas entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, que incrementaron el caudal de las quebradas Pindal Grande (en el sector Pindal) y San Francisco (en la vía Pindal–Pozul), ambas desbordadas desde el viernes 27 de noviembre.

Al bajar el agua desde la zona alta, las calles e intersecciones funcionaron como cauces temporal, en videos difundidos en redes sociales se observa como la fuerza del agua arrastra consigo lodo y vegetación.

¿Qué dice el ECU 911 sobre la emergencia en Loja?

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que mantiene la coordinación permanente desde su Centro Operativo Local en Loja junto a las unidades de primera respuesta para ejecutar tareas de evaluación, evacuación preventiva, limpieza y habilitación de carreteras.

Además, en estas tareas participan el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las Fuerzas Armadas y los gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades competentes.

Mediante videovigilancia, el ECU 911 señala que continuará monitoreando las zonas impactadas y reiteró que cualquier emergencia debe comunicarse de inmediato a la línea 911.

Detalles de las afectaciones reportadas