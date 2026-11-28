Emergencia por lluvias en Pindal y otros cantones de la provincia de Loja
Pindal amaneció bajo el agua tras lluvias en Loja. El ECU 911 reportó familias evacuadas, daños en casas y bloqueos viales
Desbordamiento de río en Pindal
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Actualizada:
28 nov 2026 - 13:41
Pindal, en la provincia de Loja, reporta este sábado 28 de noviembre de 2026 varias calles anegadas y daños materiales en viviendas tras el desbordamiento de dos ríos de la zona.
Este hecho ocurrió tras las intensas lluvias reportadas entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, que incrementaron el caudal de las quebradas Pindal Grande (en el sector Pindal) y San Francisco (en la vía Pindal–Pozul), ambas desbordadas desde el viernes 27 de noviembre.
Al bajar el agua desde la zona alta, las calles e intersecciones funcionaron como cauces temporal, en videos difundidos en redes sociales se observa como la fuerza del agua arrastra consigo lodo y vegetación.
¿Qué dice el ECU 911 sobre la emergencia en Loja?
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que mantiene la coordinación permanente desde su Centro Operativo Local en Loja junto a las unidades de primera respuesta para ejecutar tareas de evaluación, evacuación preventiva, limpieza y habilitación de carreteras.
Además, en estas tareas participan el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las Fuerzas Armadas y los gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades competentes.
Mediante videovigilancia, el ECU 911 señala que continuará monitoreando las zonas impactadas y reiteró que cualquier emergencia debe comunicarse de inmediato a la línea 911.
Detalles de las afectaciones reportadas
- Pérdida de enseres y pedido de ayuda: Numerosas familias de Pindal sufrieron daños en sus casas y enseres, por lo que pidieron respaldo institucional y solidaridad ciudadana frente al temporal.
- Vía Pózul–Pindal: Un deslizamiento cubrió por completo la calzada, dificultando la circulación en ese corredor.
- Cantón Celica (parroquia Pózul): Alrededor de siete familias resultaron afectadas por un deslizamiento en el sector Luma Alta; además, en la calle Francisco García y vía al Colegio, otro movimiento de tierra impactó una vivienda y provocó el colapso de paredes.
- Cantón Puyango: En la comunidad Macandamine (vía a Mercadillo) una familia de cuatro integrantes fue evacuada a un albergue por daños en su vivienda, mientras que en el sector El Tejar Bajo (vía a la Costa) tres casas resultaron afectadas y ocho personas permanecen alojadas en un albergue.
- Cantón Macará: En el sector Achiral, un deslizamiento bloqueó por completo la vía Sozoranga–Macará, que se mantiene cerrada al tránsito vehicular.
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