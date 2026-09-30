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Inundaciones: ¿qué hacer para proteger a tu familia y tu vivienda durante las lluvias?

Las fuertes lluvias incrementan el riesgo de inundaciones y aluviones. Conozca las recomendaciones clave para proteger su hogar, asegurar documentos y evacuar a tiempo.

Cómo proteger tu casa y a tu familia frente a inundaciones y aluviones

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

30 sep 2026 - 17:33

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Las lluvias pueden provocar inundaciones, deslizamientos y aluviones que ponen en riesgo a las familias y sus viviendas. 

Tener identificadas las zonas de peligro y saber cómo actuar antes y durante una emergencia permite reaccionar con mayor rapidez.

Antes de una inundación: prepara tu vivienda

Si tu vivienda está cerca de ríos o zonas que pueden inundarse, mantente atento a las indicaciones de las autoridades. 

También puedes solicitar inspecciones para conocer los riesgos del lugar donde vives y preguntar por la instalación de sistemas de alerta temprana que permitan evacuar a tiempo.

Prepara la casa para las lluvias

Entre las medidas preventivas está contar con drenajes adecuados para periodos de lluvias, además de viviendas construidas a una altura que reduzca el ingreso del agua. 

También se recomienda que puertas y ventanas tengan protección contra el agua, especialmente en zonas expuestas a inundaciones.

¿Qué hacer durante un aluvión?

Si ocurre un aluvión, lo principal es alejarse de su trayectoria y dirigirse rápidamente hacia un lugar alto y seguro. 

Si rocas o escombros se acercan, busca refugio en un edificio o un grupo de árboles. Si no es posible escapar, acuclíllate y protege tu cabeza.

Si estás conduciendo durante una inundación

Si encuentras una vía inundada, da la vuelta y busca otra ruta. Nunca intentes atravesar una zona donde el agua esté aumentando. 

Si el vehículo se detiene o queda atrapado, abandónalo de inmediato y busca un lugar elevado. Mantente informado a través de los canales oficiales durante toda la emergencia.

Protege tus documentos y la electricidad

Guarda cédulas, pasaportes y otros documentos importantes en lugares elevados y protegidos del agua. 

Si el agua comienza a ingresar a la vivienda, desconecta la energía eléctrica únicamente si puedes hacerlo desde un sitio seguro y sin entrar en contacto con el agua. No manipules instalaciones eléctricas mojadas.

Evacúa si existe peligro

Si la inundación representa un riesgo para tu vida o la de tu familia, evacúa de inmediato hacia un lugar seguro. 

No regreses a la vivienda mientras exista peligro y evita utilizar electrodomésticos que hayan estado expuestos al agua.

Guía de Prevención ante Lluvias e Inundaciones

Guía de Prevención y Acciones ante Inundaciones

Situación ¿Qué hacer?
Antes de las lluvias Identifica las zonas de riesgo, solicita inspecciones y mantente atento a las alertas de las autoridades.
Sistemas de alerta Solicita sistemas de alerta temprana que permitan conocer con anticipación posibles inundaciones.
Vivienda Mantén drenajes adecuados y, de ser posible, protege puertas y ventanas contra el ingreso del agua.
Aluvión Aléjate de la trayectoria y dirígete rápidamente a un lugar alto y seguro.
Si estás en un vehículo No atravieses zonas inundadas. Da la vuelta y busca otra ruta. Si el vehículo queda atrapado, abandónalo y busca un lugar elevado.
Documentos Guarda cédulas, pasaportes y documentos importantes en lugares elevados y protegidos del agua.
Electricidad Desconecta la energía solo si estás en un lugar seguro y nunca tengas contacto con el agua al hacerlo.
Electrodomésticos No utilices equipos eléctricos que hayan estado expuestos al agua de una inundación.
Peligro inminente Evacúa inmediatamente y busca un lugar seguro. Sigue las indicaciones de las autoridades.

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