Inundaciones: ¿qué hacer para proteger a tu familia y tu vivienda durante las lluvias?

Cómo proteger tu casa y a tu familia frente a inundaciones y aluviones

Las lluvias pueden provocar inundaciones, deslizamientos y aluviones que ponen en riesgo a las familias y sus viviendas.

Tener identificadas las zonas de peligro y saber cómo actuar antes y durante una emergencia permite reaccionar con mayor rapidez.

Antes de una inundación: prepara tu vivienda

Si tu vivienda está cerca de ríos o zonas que pueden inundarse, mantente atento a las indicaciones de las autoridades.

También puedes solicitar inspecciones para conocer los riesgos del lugar donde vives y preguntar por la instalación de sistemas de alerta temprana que permitan evacuar a tiempo.

Prepara la casa para las lluvias

Entre las medidas preventivas está contar con drenajes adecuados para periodos de lluvias, además de viviendas construidas a una altura que reduzca el ingreso del agua.

También se recomienda que puertas y ventanas tengan protección contra el agua, especialmente en zonas expuestas a inundaciones.

¿Qué hacer durante un aluvión?

Si ocurre un aluvión, lo principal es alejarse de su trayectoria y dirigirse rápidamente hacia un lugar alto y seguro.

Si rocas o escombros se acercan, busca refugio en un edificio o un grupo de árboles. Si no es posible escapar, acuclíllate y protege tu cabeza.

Si estás conduciendo durante una inundación

Si encuentras una vía inundada, da la vuelta y busca otra ruta. Nunca intentes atravesar una zona donde el agua esté aumentando.

Si el vehículo se detiene o queda atrapado, abandónalo de inmediato y busca un lugar elevado. Mantente informado a través de los canales oficiales durante toda la emergencia.

Protege tus documentos y la electricidad

Guarda cédulas, pasaportes y otros documentos importantes en lugares elevados y protegidos del agua.

Si el agua comienza a ingresar a la vivienda, desconecta la energía eléctrica únicamente si puedes hacerlo desde un sitio seguro y sin entrar en contacto con el agua. No manipules instalaciones eléctricas mojadas.

Evacúa si existe peligro

Si la inundación representa un riesgo para tu vida o la de tu familia, evacúa de inmediato hacia un lugar seguro.

No regreses a la vivienda mientras exista peligro y evita utilizar electrodomésticos que hayan estado expuestos al agua.