Inundaciones: ¿qué hacer para proteger a tu familia y tu vivienda durante las lluvias?
Las fuertes lluvias incrementan el riesgo de inundaciones y aluviones. Conozca las recomendaciones clave para proteger su hogar, asegurar documentos y evacuar a tiempo.
Cómo proteger tu casa y a tu familia frente a inundaciones y aluviones
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Actualizado:
30 sep 2026 - 17:33
Las lluvias pueden provocar inundaciones, deslizamientos y aluviones que ponen en riesgo a las familias y sus viviendas.
Tener identificadas las zonas de peligro y saber cómo actuar antes y durante una emergencia permite reaccionar con mayor rapidez.
Antes de una inundación: prepara tu vivienda
Si tu vivienda está cerca de ríos o zonas que pueden inundarse, mantente atento a las indicaciones de las autoridades.
También puedes solicitar inspecciones para conocer los riesgos del lugar donde vives y preguntar por la instalación de sistemas de alerta temprana que permitan evacuar a tiempo.
Prepara la casa para las lluvias
Entre las medidas preventivas está contar con drenajes adecuados para periodos de lluvias, además de viviendas construidas a una altura que reduzca el ingreso del agua.
También se recomienda que puertas y ventanas tengan protección contra el agua, especialmente en zonas expuestas a inundaciones.
¿Qué hacer durante un aluvión?
Si ocurre un aluvión, lo principal es alejarse de su trayectoria y dirigirse rápidamente hacia un lugar alto y seguro.
Si rocas o escombros se acercan, busca refugio en un edificio o un grupo de árboles. Si no es posible escapar, acuclíllate y protege tu cabeza.
Si estás conduciendo durante una inundación
Si encuentras una vía inundada, da la vuelta y busca otra ruta. Nunca intentes atravesar una zona donde el agua esté aumentando.
Si el vehículo se detiene o queda atrapado, abandónalo de inmediato y busca un lugar elevado. Mantente informado a través de los canales oficiales durante toda la emergencia.
Protege tus documentos y la electricidad
Guarda cédulas, pasaportes y otros documentos importantes en lugares elevados y protegidos del agua.
Si el agua comienza a ingresar a la vivienda, desconecta la energía eléctrica únicamente si puedes hacerlo desde un sitio seguro y sin entrar en contacto con el agua. No manipules instalaciones eléctricas mojadas.
Evacúa si existe peligro
Si la inundación representa un riesgo para tu vida o la de tu familia, evacúa de inmediato hacia un lugar seguro.
No regreses a la vivienda mientras exista peligro y evita utilizar electrodomésticos que hayan estado expuestos al agua.
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