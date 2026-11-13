Vía Babahoyo-Jujan: el agua alcanza los 39 centímetros y complica la circulación

Las lluvias mantienen inundados varios tramos de la carretera E-25, en Los Ríos.

La vía Babahoyo-Jujan, en la carretera E-25, registra acumulación de agua en varios puntos debido a las lluvias de este viernes 13 de noviembre de 2026.

La situación afecta la circulación vehicular, especialmente en el kilómetro 55 y en el sector conocido como Ecuavegetal.

¿Cuánto alcanza el agua en la vía Babahoyo-Jujan?

En el kilómetro 55, el nivel del agua llega a 35 centímetros en el centro de la calzada y alcanza los 39 centímetros en los carriles derecho e izquierdo.

#VíasECU911 #LosRíos Informamos que en la vía E-25 📍 Babahoyo - Jujan, km 55, el nivel del agua alcanza los 35 cm en el centro de la calzada y 39 cm en los carriles derecho e izquierdo y en el tramo Ecuavegetal, se registra 25 cm en el centro y 31 cm en ambos carriles. En diferentes puntos se encuentran agentes de @transvialep y @CTEcuador, indicando a los conductores a reducir la velocidad. #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 13, 2026

Estas condiciones obligan a los conductores a reducir la velocidad al atravesar el tramo.

En el sector Ecuavegetal, también se reporta acumulación de agua. Allí, el nivel alcanza los 25 centímetros en el centro de la vía y llega a 31 centímetros en ambos carriles, según la información difundida por el ECU 911.

Recomendaciones para circular por la carretera E-25

Agentes de tránsito se encuentran en diferentes puntos de la carretera para advertir a los conductores sobre las condiciones de la calzada.

Entre ellos están personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la entidad de tránsito local, que solicitan reducir la velocidad y circular con precaución.