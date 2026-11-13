Vía Babahoyo-Jujan: el agua alcanza los 39 centímetros y complica la circulación
Las lluvias en Los Ríos mantienen inundada la vía Babahoyo-Juján con niveles de agua de hasta 39 centímetros en la carretera E-25.
Las lluvias mantienen inundados varios tramos de la carretera E-25, en Los Ríos.
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Actualizado:
13 nov 2026 - 12:37
La vía Babahoyo-Jujan, en la carretera E-25, registra acumulación de agua en varios puntos debido a las lluvias de este viernes 13 de noviembre de 2026.
La situación afecta la circulación vehicular, especialmente en el kilómetro 55 y en el sector conocido como Ecuavegetal.
¿Cuánto alcanza el agua en la vía Babahoyo-Jujan?
En el kilómetro 55, el nivel del agua llega a 35 centímetros en el centro de la calzada y alcanza los 39 centímetros en los carriles derecho e izquierdo.
Estas condiciones obligan a los conductores a reducir la velocidad al atravesar el tramo.
En el sector Ecuavegetal, también se reporta acumulación de agua. Allí, el nivel alcanza los 25 centímetros en el centro de la vía y llega a 31 centímetros en ambos carriles, según la información difundida por el ECU 911.
Recomendaciones para circular por la carretera E-25
Agentes de tránsito se encuentran en diferentes puntos de la carretera para advertir a los conductores sobre las condiciones de la calzada.
Entre ellos están personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la entidad de tránsito local, que solicitan reducir la velocidad y circular con precaución.
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