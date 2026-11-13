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Ecuador

Vía Babahoyo-Jujan: el agua alcanza los 39 centímetros y complica la circulación

Las lluvias en Los Ríos mantienen inundada la vía Babahoyo-Juján con niveles de agua de hasta 39 centímetros en la carretera E-25.

Las lluvias mantienen inundados varios tramos de la carretera E-25, en Los Ríos.

Captura de video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

13 nov 2026 - 12:37

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La vía Babahoyo-Jujan, en la carretera E-25, registra acumulación de agua en varios puntos debido a las lluvias de este viernes 13 de noviembre de 2026. 

La situación afecta la circulación vehicular, especialmente en el kilómetro 55 y en el sector conocido como Ecuavegetal.

¿Cuánto alcanza el agua en la vía Babahoyo-Jujan?

En el kilómetro 55, el nivel del agua llega a 35 centímetros en el centro de la calzada y alcanza los 39 centímetros en los carriles derecho e izquierdo

Estas condiciones obligan a los conductores a reducir la velocidad al atravesar el tramo.

En el sector Ecuavegetal, también se reporta acumulación de agua. Allí, el nivel alcanza los 25 centímetros en el centro de la vía y llega a 31 centímetros en ambos carriles, según la información difundida por el ECU 911.

Recomendaciones para circular por la carretera E-25

Agentes de tránsito se encuentran en diferentes puntos de la carretera para advertir a los conductores sobre las condiciones de la calzada

Entre ellos están personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la entidad de tránsito local, que solicitan reducir la velocidad y circular con precaución.

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