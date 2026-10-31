Lluvias en Galápagos dejan sin electricidad a la zona rural de Santa Cruz

Postes de luz caídos en Santa Cruz, Galápagos, tras las fuertes lluvias del 30 de octubre de 2026

Las intensas lluvias provocaron daños en postes y una torre eléctrica en Santa Cruz, Galápagos. La empresa eléctrica confirmó que parte del sistema permanece fuera de servicio y que las condiciones de las carreteras dificultan las reparaciones.

La zona rural de la isla permanece sin servicio eléctrico debido a los daños ocasionados por las precipitaciones en las redes de distribución y subtransmisión.

La empresa ELECGALAPAGOS confirmó este sábado 31 de octubre de 2026 que el alimentador 203, encargado de abastecer a los sectores rurales de Santa Cruz, continúa fuera de operación.

La emergencia también provocó la interrupción de una línea de subtransmisión del Sistema Eléctrico Aislado Santa Cruz-Baltra.

Según la evaluación técnica preliminar, cuatro postes de distribución y una torre de subtransmisión resultaron afectados por las lluvias.

¿Cuándo regresará la electricidad a Santa Cruz?

Por el momento, no existe una hora estimada para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

Los equipos técnicos trabajan en la evaluación de los daños y las reparaciones necesarias para recuperar el servicio. Sin embargo, las dificultades de acceso a varios sectores complican el traslado del personal y los materiales.

Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones, desbordamientos de encañadas y daños en carreteras, principalmente en la parte alta de Santa Cruz.

Por ello, los trabajos de reparación dependen también de las condiciones de seguridad y del estado de las vías que permiten llegar a las instalaciones eléctricas afectadas.

ELECGALAPAGOS indicó que informará sobre los avances de las reparaciones y la recuperación del servicio conforme se completen las evaluaciones técnicas.

¿Qué sectores de Galápagos tienen electricidad?

La interrupción afecta al alimentador 203, que suministra energía a la zona rural de Santa Cruz, así como a la línea de subtransmisión reportada fuera de operación.

La empresa no ha detallado cuántos usuarios permanecen sin electricidad ni los sectores específicos afectados por la suspensión.

En cambio, los demás sistemas eléctricos del archipiélago funcionan con normalidad, según el reporte de ELECGALAPAGOS.