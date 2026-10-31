Inamhi emite alerta por lluvias intensas y tormentas en varios cantones de Guayas esta tarde

Un hombre camina por aguas anegadas tras fuertes lluvias en el norte de Guayaquil.

Lluvias de variable intensidad acompañadas de descargas eléctricas en varios puntos de la provincia de Guayas se presentaran esta tarde del sábado 31 de octubre según el reporte de monitoreo satelital del Inamhi emitido a las 14:50.

Entre los cantones que registran la mayor acumulación de precipitaciones e intensidad de tormentas se encuentran Guayaquil, Daule, Milagro, Balao, Naranjal, Balzar y La Troncal.

Según el Inamhi, este escenario continuará durante las próximas horas.

Además, la entidad recordó que se encuentra activa la advertencia meteorológica Nro. 84 hasta el primero de noviembre, por lo que pide a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles emergencias por acumulación de agua.

Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad en las vías, evitar estacionarse o refugiarse cerca de árboles, postes de alumbrado eléctrico y estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.

Lluvias y tormentas se extienden a otras zonas del país

En las provincias del centro y sur de la Costa, así como en sectores de Azuay el monitoreo satelital del Inamhi registró un incremento significativo de precipitaciones.

Las zonas con mayor impacto corresponden a Santa Elena, Naranjal, Cuenca, Girón, Santa Rosa y Atahualpa.

En la Sierra, desde las 13:00 se reportan fuertes lluvias y tormentas eléctricas que afectan a Otavalo, Quito, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Mejía, Sigchos y Latacunga.

Y en Manabí, se prevén lluvias de alta intensidad con tormentas en las zonas de Chone, San Vicente, Sucre, Portoviejo, Jaramijó y Montecristi.

Para todas las localidades mencionadas el Inamhi advierte que las precipitaciones podrían propagarse hacia otras localidades y continuar durante las siguientes horas de la tarde y noche.