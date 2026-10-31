Atentado con explosivo destruyó un camión de gas en Puerto Bolívar, Machala

Un ataque con explosivos a un camión de gas se reportó la mañana de este sábado 31 de octubre de 2026 en la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala.

Personas armadas que circulaban en motocicletas interceptaron al conductor del vehículo que transportaba aproximadamente 50 cilindros de gas.

Según con el reporte de la Policía Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 09:30 en el barrio Autoridad Portuaria. Las personas que ejecutaron el ataque obligaron al conductor a bajarse de su unidad y lo trasladaron a la fuerza hasta el callejón de Los Sandros.

Una vez desalojado el automotor colocaron la carga explosiva y ejecutaron la detonación.

El reporte señala que la explosión se escuchó en varios sectores del sur de Machala y la fuerza de la onda expansiva ocasionó daños en las fachadas de viviendas aledañas. La cabina del camión quedó completamente destruida.

El comandante de la Policía Nacional de la Subzona El Oro, Remigio Albiño, confirmó a medios locales que la explosión no activó los cilindros de gas que transportaba el vehículo.

El ataque no dejó personas heridas ni fallecidas, solo se registraron pérdidas materiales.

Una vez acordonada la zona, los agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y unidades especializadas levantaron indicios técnicos para determinar el tipo de explosivo utilizado en el atentado.

Ataque explosivo estaría ligado a disputas entre organizaciones delictivas

Las primeras investigaciones policiales señalan que el ataque se realizó por una lucha territorial entre bandas de delincuencia organizada.

El jefe policial explicó que el callejón de Los Sandros está identificado como un punto crítico de microtráfico donde se mantiene un conflicto activo entre GDO como Los Lobos y SaoBox.

La autoridad señala que los ejecutores de la explosión habrían aprovechado la presencia del camión de gas en la zona para utilizar la carga de cilindros y así amplificar los daños.

Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional se mantienen operativos para dar con la ubicación de los responsables y esclarecer los hechos.