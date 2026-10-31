Galápagos: seis sitios turísticos por las intensas lluvias; estos son los lugares restringidos

Seis sitios turísticos están cerrados en Galápagos por las intensas lluvias.

Las intensas lluvias que golpean a Galápagos también afectan las actividades turísticas del archipiélago. Seis sitios de visita fueron cerrados temporalmente en las islas Santa Cruz y San Cristóbal, debido a los riesgos asociados a las lluvias.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos anunció las restricciones este sábado 31 de octubre de 2026, mientras continúan las emergencias provocadas por las precipitaciones, especialmente en Santa Cruz.

La medida busca evitar que turistas, residentes y guías ingresen a zonas donde las lluvias podrían comprometer las condiciones de acceso y seguridad.

¿Qué sitios turísticos están cerrados en Galápagos?

De acuerdo con la Dirección del Parque Nacional Galápagos, las restricciones se aplican en seis destinos de dos islas.

En Santa Cruz:

Playa El Garrapatero.

Las Grietas.

Puntudo.

El Chato.

En San Cristóbal:

Playa Puerto Chino.

Baquerizo.

Estos lugares permanecerán cerrados mientras los equipos técnicos evalúan las condiciones de seguridad y acceso.

Las autoridades no han informado una fecha para retomar las visitas. La reapertura dependerá de los resultados de las evaluaciones y será comunicada mediante los canales oficiales del Parque Nacional Galápagos.

¿Qué deben hacer los turistas que tenían visitas programadas?

La suspensión afecta a quienes tenían previsto recorrer estos destinos durante el feriado nacional por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Ante las restricciones, los turistas deben evitar trasladarse hacia los seis sitios cerrados y consultar con sus operadores turísticos sobre posibles cambios en sus itinerarios.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos también pidió a guías y residentes respetar las indicaciones del personal de control.

Los guardaparques permanecen desplegados y coordinan acciones con otras instituciones para evaluar las condiciones de los espacios naturales.

El cierre de los sitios turísticos se suma a las afectaciones que han provocado las lluvias en Galápagos.

En Santa Cruz, las precipitaciones ocasionaron inundaciones, desbordamientos de encañadas, daños en viviendas y cortes viales.

El cantón fue declarado en emergencia y los organismos de primera respuesta mantienen operaciones de rescate y evacuación de familias.