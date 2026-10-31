Emergencia en Galápagos: coordinan envío de agua y combustible a Santa Cruz por fuertes lluvias
El COE Nacional informó que el servicio de agua en Puerto Ayora está suspendido y las instalaciones de EP Petroecuador no presentan daños
Imágenes de las inundaciones en Santa Cruz, Galápagos
ECU 911
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Actualizado:
31 oct 2026 - 16:56
El COE Nacional en un comunicado emitido este sábado 31 de octubre indicó que el servicio de agua en Puerto Ayora continúa suspendido y las instalaciones de EP Petroecuador no sufrieron daños y cuentan con una autonomía de cinco días.
Las autoridades se encuentran coordinando acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable en Puerto Ayora y también para facilitar el traslado de combustible en la isla Santa Cruz.
De acuerdo con el COE Nacional, la dotación de agua a la población se realiza mediante reservas, tanqueros y la extracción a través de pozos.
Sobre el abastecimiento de combustible
El comunicado señala que las instalaciones de EP Petroecuador en Baltra no registran daños y mantienen sus operaciones de despacho habituales.
Además, destaca que las reservas disponibles garantizan una autonomía estimada de cinco días y se prevé la llegada de un buque de abastecimiento para el lunes 2 de noviembre.
Para asegurar el traslado del combustible hacia Puerto Ayora y la Central Termoeléctrica Santa Cruz, equipos municipales se encuentran trabajando para habilitar la vía y se evalúa una alternativa de transporte marítimo.
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