Emergencia en Galápagos: coordinan envío de agua y combustible a Santa Cruz por fuertes lluvias

El COE Nacional en un comunicado emitido este sábado 31 de octubre indicó que el servicio de agua en Puerto Ayora continúa suspendido y las instalaciones de EP Petroecuador no sufrieron daños y cuentan con una autonomía de cinco días.

Las autoridades se encuentran coordinando acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable en Puerto Ayora y también para facilitar el traslado de combustible en la isla Santa Cruz.

De acuerdo con el COE Nacional, la dotación de agua a la población se realiza mediante reservas, tanqueros y la extracción a través de pozos.

Sobre el abastecimiento de combustible

El comunicado señala que las instalaciones de EP Petroecuador en Baltra no registran daños y mantienen sus operaciones de despacho habituales.

Además, destaca que las reservas disponibles garantizan una autonomía estimada de cinco días y se prevé la llegada de un buque de abastecimiento para el lunes 2 de noviembre.

Para asegurar el traslado del combustible hacia Puerto Ayora y la Central Termoeléctrica Santa Cruz, equipos municipales se encuentran trabajando para habilitar la vía y se evalúa una alternativa de transporte marítimo.