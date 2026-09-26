Cinco ríos se desbordan en Ecuador tras fuertes lluvias: estas son las zonas afectadas

Ríos desbordados en varios cantones de la provincia de Esmeraldas

Cinco afluentes presentan desbordamientos en las provincias de El Oro y Esmeraldas, con afectaciones en varias localidades.

La Secretaría de Gestión de Riesgos actualizó a cinco el número de ríos desbordados a nivel nacional, con corte a las 19:00 de este sábado 26 de septiembre de 2026.

El reporte se conoció después de varias horas de fuertes precipitaciones en distintas zonas del país.

De acuerdo con el monitoreo, los desbordamientos se concentran en El Oro y Esmeraldas, donde el incremento del caudal de los ríos ha afectado a varias localidades.

Río Chilola se desborda en El Oro

En la provincia de El Oro, el río Chilola se desbordó y afectó a las localidades de Atahualpa, San Juan de Cerro Azul y Playas de Duacay.

La información forma parte de la actualización difundida por Gestión de Riesgos la noche de este sábado.

Cuatro ríos desbordados en Esmeraldas

En Esmeraldas se reportó el desbordamiento del río Esmeraldas, con afectación en la localidad 5 de Agosto. La provincia concentra además otros reportes por incremento del caudal de varios afluentes.

El río Pambil se desbordó en el cantón Eloy Alfaro y afectó a Santo Domingo de Onzole y el recinto Capulí.

En el mismo cantón también se reportó el desbordamiento del río Onzole, con afectación en Santo Domingo de Onzole y Capulí.

Río Cayapas también se desborda

El quinto afluente reportado es el río Cayapas, cuyo desbordamiento afecta a las localidades de Telembí, la cabecera parroquial y Temebelí, en el cantón Eloy Alfaro.

La actualización de Gestión de Riesgos corresponde al monitoreo realizado hasta las 19:00 del sábado 26 de septiembre.

Las condiciones pueden cambiar debido a la continuidad de las precipitaciones, por lo que se mantiene el seguimiento de los niveles de los ríos y de las zonas afectadas.

Hasta las 18:45 el Inamhi señalaba que continúan lluvias moderadas y fuertes en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí y Los Ríos; con menor intensidad en Pichincha y Loja.