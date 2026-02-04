Fuertes lluvias inundan varios sectores de Esmeraldas y ocasionan cierres viales

Las fuertes lluvias causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en Esmeraldas, este miércoles 4 de febrero de 2026.

Las calles y viviendas permanecen anegadas por la gran cantidad de agua que se ha acumulado por las lluvias en Rioverde y Esmeraldas. Sobre la provincia cayó un aguacero por más de tres horas.

Usuarios de redes sociales difundieron videos en los que se observa como ríos se han desbordado, provocando la inundación de las calles.

Pobladores de Esmeraldas pidieron ayuda a bomberos y autoridades provinciales para la gestión de la emergencia. Hasta las 14:00 no se han reportado daños o víctimas por las inundaciones.

Por las lluvias se reportó un deslizamiento de tierra y vegetación en la vía E15 Norte Esmeraldas - San Lorenzo, en el sector Bandera. El lodo y árboles bloquearon completamente el paso vehicular.

Personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte acudió al lugar para labores de limpieza que permitan habilitar el tránsito regular por la zona.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió de una jornada de lluvias y tormentas eléctricas en todo el perfil costero, especialmente en Esmeraldas.