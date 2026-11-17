Nutrias rescatadas, serpientes y cocodrilos aparecen en Guayaquil debido a las intensas lluvias.

El incremento de las lluvias atípicas y el calentamiento del océano Pacífico están obligando a la fauna silvestre a salir de sus hábitats naturales. Según expertos y rescatistas, estos animales llegan a la urbe agotados, con frío y estresados, sin intención de atacar, sino buscando únicamente un lugar seco donde ponerse a salvo.

¿Por qué aparecen en la ciudad?

Las intensas lluvias desbordan ríos y esteros, inundando las madrigueras, nidos y refugios de la fauna local.

Arrastrados por las corrientes o desorientados por el cambio climático, los animales buscan zonas altas y secas como patios, veredas, garitas, viviendas e instituciones educativas.

Entre las especies con las que la ciudadanía puede encontrarse están la iguana verde, boas, tortugas, caimanes y el cocodrilo de la Costa, una especie nativa en peligro de extinción. También se ha advertido la presencia de serpientes venenosas, como la equis (Bothrops asper).

Los rescates y hallazgos reportados

Desde julio, usuarios reportaron grandes cocodrilos de color oliva en zonas aledañas al Estero como Urdesa o Miraflores, movilizados posiblemente por alcantarillados o esterillos. Asimismo, aves marinas, piqueros de patas azules y boas han arribado tras las lluvias a sectores como el Guasmo y la autopista Narcisa de Jesús.

En el ámbito educativo, una serpiente fue hallada dentro del Colegio 28 de Mayo, causando preocupación en la comunidad.

Por otro lado, los reptiles sufren graves riesgos en las vías: todas las iguanas rescatadas presentaron traumas por atropellamiento, y el 80 % llegó con lesiones mortales.

La fundación Proyecto Sacha también documentó casos críticos de mamíferos vulnerados por el clima y la contaminación:

Nutrias: Aparecieron agotadas en Santay y Cerro Blanco; el 4 de noviembre, una cría rescatada en Durán falleció tras llegar gravemente contaminada con hidrocarburos .

Aparecieron agotadas en Santay y Cerro Blanco; el 4 de noviembre, una cría rescatada en Durán tras llegar gravemente contaminada con . Oso hormiguero: Un bebé fue rescatado con hipotermia y cubierto de lodo en el kilómetro 22 de la vía a la Costa.

Guía rápida: ¿Qué hacer si encuentras un animal silvestre?

La fundación Proyecto Sacha recomienda actuar con calma y seguir protocolos específicos según el tipo de especie para proteger tanto a las personas como a los animales.

Si encuentras iguanas o tortugas:

No las agarres ni levantes Pueden morder o arañar por miedo; nunca tomes a una iguana de la cola porque la suelta para escapar. Encamínalas a un lugar seguro Usa una escoba o un cartón detrás del animal, sin golpearlo, para guiarlo hacia una zona seca con vegetación y lejos del tránsito. Dales espacio y repórtalas: No las alimentes ni las lleves a casa; si el animal está herido o no puede moverse, pide ayuda especializada.

Si encuentras boas, cocodrilos o serpientes: