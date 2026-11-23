La Costa y Galápagos son las más afectadas por las lluvias e inundaciones por El Niño.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 28 ríos y esteros en cuatro provincias de Ecuador, este lunes 23 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos. La primera provincia es la más afectada.

https://t.co/UI8Fc1XVZB Un muerto y dos heridos dejó el colapso de un puente en Shobol Llinllin, Chimborazo. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de un canal y la caída de la estructura. https://t.co/zNcwhk0oOp — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 23, 2026

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero El Cañal – Daule.

Río Jaboncillo – Daule.

Estero San Juan - Balzar

Río Bachillero - Pedro Carbo

Río Los Amarrillos - Simón Bolívar

Río Culebra - Naranjal

Río Pula - Palestina

Estero Guabito - Palestina

Canal sin nombre - Durán

Estero Miraflora - Pedro Carbo

Río Daule - Colimes

Río Vinces - Salitre

Estero Las Cañas - Balao

Río Arenas - Playas

Río Salitre - Salitre

Río Pula - Salitre

Estero El Salado - Guayaquil Esmeraldas: Río Cayapas - Eloy Alfaro Los Ríos: Río Caracol - Babahoyo

Río Chilintomo - Babahoyo

Río Macul - Vinces

Río Salampe - Urdaneta

Río Ponpeya - Urdaneta

Río Jatuvi - Urdaneta

Río Calope - Quinsaloma

Río Tigrera - Montalvo Santa Elena: Río Javita: Santa Elena

https://t.co/jhJabiIaBM 🌊 ¡Alerta por aguaje en las costas de Ecuador! Entre el 23 y el 25 de noviembre se prevén olas de hasta 4,50 metros. En Puerto López hay familias afectadas https://t.co/8PVQYfeHEO — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 23, 2026

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay otros 13 ríos y esteros en Esmeraldas, El Oro, Cotopaxi, Los Ríos, Santa Elena y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas este lunes 23 de noviembre en la Costa, principalmente en Santo Domingo, Los Ríos y estribación de cordillera occidental de Cotopaxi.