28 ríos están desbordados en 4 provincias este 23 de noviembre; Guayas es la más afectada
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, hay ríos desbordados en Guayas, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos.
La Costa y Galápagos son las más afectadas por las lluvias e inundaciones por El Niño.
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Actualizado:
23 nov 2026 - 11:21
Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 28 ríos y esteros en cuatro provincias de Ecuador, este lunes 23 de noviembre de 2026.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos. La primera provincia es la más afectada.
¿Dónde están los ríos desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero El Cañal – Daule.
- Río Jaboncillo – Daule.
- Estero San Juan - Balzar
- Río Bachillero - Pedro Carbo
- Río Los Amarrillos - Simón Bolívar
- Río Culebra - Naranjal
- Río Pula - Palestina
- Estero Guabito - Palestina
- Canal sin nombre - Durán
- Estero Miraflora - Pedro Carbo
- Río Daule - Colimes
- Río Vinces - Salitre
- Estero Las Cañas - Balao
- Río Arenas - Playas
- Río Salitre - Salitre
- Río Pula - Salitre
- Estero El Salado - Guayaquil
Esmeraldas:
- Río Cayapas - Eloy Alfaro
Los Ríos:
- Río Caracol - Babahoyo
- Río Chilintomo - Babahoyo
- Río Macul - Vinces
- Río Salampe - Urdaneta
- Río Ponpeya - Urdaneta
- Río Jatuvi - Urdaneta
- Río Calope - Quinsaloma
- Río Tigrera - Montalvo
Santa Elena:
- Río Javita: Santa Elena
Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay otros 13 ríos y esteros en Esmeraldas, El Oro, Cotopaxi, Los Ríos, Santa Elena y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas este lunes 23 de noviembre en la Costa, principalmente en Santo Domingo, Los Ríos y estribación de cordillera occidental de Cotopaxi.
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