Las fuertes lluvias provocaron acumulación de agua en la avenida Mariscal Sucre y la calle San Francisco de Rumiurcu, en el norte de Quito.

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026 provocaron acumulación de agua en calles del norte de Quito, lo que generó dificultades para la circulación vehicular.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alertó sobre la acumulación de agua en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y la calle San Francisco de Rumiurcu, por lo que recomendó a los conductores evitar circular por este sector.

¿Hasta cuándo continuarán las lluvias en Quito?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las precipitaciones comenzaron a intensificarse desde las 00:50 de este lunes, principalmente en provincias de la Sierra y Costa ecuatoriana.

Además, no se descartan nuevas precipitaciones durante la tarde, que podrían provocar acumulación de agua en las vías.

El pronóstico también advierte sobre lluvias en 38 cantones de la Costa y 11 de la Sierra.

¿Qué provincias tendrán lluvias de mayor intensidad?

De acuerdo con la advertencia meteorológica N.º 89 del Inamhi, las precipitaciones se concentrarán principalmente en:

Costa: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena

Sierra: Pichincha, Bolívar y zonas occidentales de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja

Amazonía: sectores de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe

Galápagos: lluvias moderadas y episodios puntualmente fuertes

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, caída de árboles, tormentas eléctricas y crecidas de ríos, especialmente en sectores vulnerables de la Costa y las estribaciones occidentales de la Sierra.