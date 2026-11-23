Lluvias provocan acumulación de agua en el norte de Quito; Inamhi prevé más precipitaciones
La Agencia Metropolitana de Tránsito recomendó evitar una vía afectada por las lluvias de este lunes 23 de noviembre. El pronóstico advierte sobre nuevas precipitaciones durante la tarde.
Las fuertes lluvias provocaron acumulación de agua en la avenida Mariscal Sucre y la calle San Francisco de Rumiurcu, en el norte de Quito.
API.
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Actualizado:
23 nov 2026 - 10:40
Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026 provocaron acumulación de agua en calles del norte de Quito, lo que generó dificultades para la circulación vehicular.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alertó sobre la acumulación de agua en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y la calle San Francisco de Rumiurcu, por lo que recomendó a los conductores evitar circular por este sector.
¿Hasta cuándo continuarán las lluvias en Quito?
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las precipitaciones comenzaron a intensificarse desde las 00:50 de este lunes, principalmente en provincias de la Sierra y Costa ecuatoriana.
Además, no se descartan nuevas precipitaciones durante la tarde, que podrían provocar acumulación de agua en las vías.
El pronóstico también advierte sobre lluvias en 38 cantones de la Costa y 11 de la Sierra.
¿Qué provincias tendrán lluvias de mayor intensidad?
De acuerdo con la advertencia meteorológica N.º 89 del Inamhi, las precipitaciones se concentrarán principalmente en:
- Costa: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena
- Sierra: Pichincha, Bolívar y zonas occidentales de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja
- Amazonía: sectores de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe
- Galápagos: lluvias moderadas y episodios puntualmente fuertes
Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, caída de árboles, tormentas eléctricas y crecidas de ríos, especialmente en sectores vulnerables de la Costa y las estribaciones occidentales de la Sierra.
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