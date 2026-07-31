Alex Ubago volverá a Ecuador con su gira ¿Qué pides tú?

El artistas español Álex Ubago regresa a Ecuador en un show para celebrar sus 25 años de vida artística

El cantante y compositor español Álex Ubago volverá a Ecuador como parte de su gira mundial ¿Qué pides tú?, un tour con el que conmemora los 25 años de su debut artístico.

La cita con el público ecuatoriano será el miércoles 6 de agosto de 2026, a las 20:00, en el Teatro San Gabriel, en el norte de Quito.

Un concierto con un formato más cercano

A diferencia de las giras tradicionales en grandes escenarios, esta propuesta apuesta por un espectáculo más íntimo entre el artista y sus seguidores.

De acuerdo con los organizadores, el formato busca generar una conexión más cercana con el público, en un ambiente diseñado para recorrer las canciones, recuerdos e historias que han acompañado la carrera del intérprete durante más de dos décadas.

La presentación está concebida como un espacio en el que la música y las anécdotas compartan protagonismo, permitiendo a los asistentes revivir algunos de los temas más representativos del cantante español.

Una gira para celebrar 25 años de trayectoria

El tour ¿Qué pides tú? forma parte de la celebración por el primer cuarto de siglo de carrera de Álex Ubago, quien debutó en la industria musical hace 25 años y desde entonces ha consolidado una trayectoria con canciones que alcanzaron popularidad en España y América Latina.

La gira recorre varios países y tendrá una parada en Ecuador con un único concierto en Quito.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Álex Ubago en Quito?

El espectáculo está previsto para el 6 de agosto, desde las 20:00, en el Teatro San Gabriel, en Quito.

La presentación forma parte de la gira internacional con la que el artista español conmemora sus 25 años de trayectoria y ofrecerá un formato pensado para propiciar una experiencia más cercana entre el cantante y su público.